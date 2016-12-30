Создателей фильма «Курманджан датка» выдвинут на Госпремию имени Токтогула

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Новое правление Союза кинематографистов Кыргызстана решило выдвинуть создателей фильма «Курманджан датка» на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщили в союзе.
По их данным, на заседании решено выдвинуть создателей художественного фильма «Курманджан датка» - режиссера-постановщика Садыка Шер-Нияза, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элину Абай кызы - на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула.
URL: http://www.24.kg/kultura/42603/