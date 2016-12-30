Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

Как решать проблемы бизнеса, так никого нет, а как «доить», так сразу все

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Иногда такое ощущение, что вокруг здания «Белого дома» законы работают, а уйди дальше, так в некоторых регионах закон джунглей. Прав тот, у кого больше удостоверений и мускул

Депутат Азамат Арапбаев, на заседании комитета ЖК, 27 декабря 2016 года.