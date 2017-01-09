На Фестивале снежной скульптуры в Новосибирске команда из Кыргызстана заняла третье место

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На 17-м Фестивале снежной скульптуры (Новосибирск) команда из КР стала третьей. Об этом сообщают российские СМИ.
Главный приз фестиваля достался мастерам из Братска, вырезавшим фигуру славянского бога Велеса. Кыргызстанцы изобразили пингвинов в урбанистическом мире «Есть ли шанс?».
В конкурсе приняли участие 15 взрослых команд из городов России и сборные из Кыргызстана и Казахстана, а также 10 школьных коллективов из Новосибирска.
Фото ИА «Новосибирск»
URL: http://www.24.kg/kultura/42819/