В Кыргызстане к Году нравственности, воспитания и культуры издана книга

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Книга «Ыйман жарчылары» издана в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Ыйман».
Книга приурочена к Году нравственности, воспитания и культуры. В нее вошли работы Барпы Алыкулова, Женижока, Калыгула бай уулу, Молдо Нияза, Токтогула Сатылганова и многих других известных акынов о национальной культуре, человеческих ценностях и воспитании.
URL: http://www.24.kg/kultura/42889/