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В Кыргызстане к Году нравственности, воспитания и культуры издана книга

10/01/17 10:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Книга «Ыйман жарчылары» издана в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Ыйман».

 

 

Книга приурочена к Году нравственности, воспитания и культуры. В нее вошли работы Барпы Алыкулова, Женижока, Калыгула бай уулу, Молдо Нияза, Токтогула Сатылганова и многих других известных акынов о национальной культуре, человеческих ценностях и воспитании.

 

  • Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры».

URL: http://www.24.kg/kultura/42889/

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