В Кыргызстане к Году нравственности, воспитания и культуры издана книга

Книга «Ыйман жарчылары» издана в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Ыйман».

Книга приурочена к Году нравственности, воспитания и культуры. В нее вошли работы Барпы Алыкулова, Женижока, Калыгула бай уулу, Молдо Нияза, Токтогула Сатылганова и многих других известных акынов о национальной культуре, человеческих ценностях и воспитании.