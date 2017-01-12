В Бишкеке покажут кыргызско-японскую драму «Радуга после дождя»

С 19 января в Бишкеке начнется премьерный показ кыргызско-японской драмы «Радуга после дождя».

Два главных героя фильма: Болот - богатый бизнесмен и Бакыт - полная его противоположность. Кажется, их пути не пересекутся. Но судьба вновь и вновь сталкивает их в самых неприятных ситуациях.

Бакыт влюбится в сестру Болота. Чтобы соответствовать ее социальному положению, он притворяется успешным человеком. Обман станет началом большого конфликта, разрешить который героям будет непросто. Что перевесит - любовь или ненависть, дружба или предательство, человечность или гордость?

Это первый полнометражный фильм режиссера Абая Усеналиева.

Как рассказал ИА «24.kg» режиссер, картина снималась несколько лет в Кыргызстане и Японии. «Это драма с элементами комедии. Фильм не без юмора», - уточнил Абай Усеналиев.

Композитором фильма является Эри Сузуки - талантливый японский джазовый музыкант, которая, по словам создателей фильма, подошла со всей ответственностью, сопереживая каждому герою картины.

Гланые роли исполнили Бакай Бакир улуу, Бакыт Шаршембиев, Айжамал Осмонова, Микоко Сакурадо, Адиль Чекилов, Адиль Кайыпов.