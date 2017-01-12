Произведения Чингиза Айтматова стали хитом продаж в Узбекистане

Из художественной литературы читатели в Узбекистане больше всего предпочитают произведения Уткира Хашимова, Марселя Бриона и Чингиза Айтматова. Итоги продаж книг в 2016 году подвели на ярмарке «Мир книг» в Ташкенте, сообщило Podrobno.uz.

Как отмечается, в разделе «Общественно-политическая литература» первой в рейтинге оказалась книга Ислама Каримова «Юксак маънавият - енгилмас куч».

Еще три произведения первого президента Узбекистана вошли в пятерку самых популярных книг этого жанра.

Среди духовно-просветительской литературы самыми востребованными были произведения «Мехмон туйгулар», «Одамийлик мулки» Тахира Малика и «Рухий тарбия» шейха Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфа.

Самый большой спрос у юных жителей республики - на книги Худайберды Тухтабаева, Джонатана Свифта и Гафура Гуляма.