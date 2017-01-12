В Оше отпраздновали день рождения поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова

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В Оше состоялись памятные мероприятия к дню рождения известного поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.
По ее данным, митинг-реквием прошел у памятника композитору возле Ошской областной филармонии, носящей его имя, а творческие коллективы исполнили популярные песни Рыспая Абдыкадырова.
URL: http://www.24.kg/kultura/43089/