В Оше отпраздновали день рождения поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова

В Оше состоялись памятные мероприятия к дню рождения известного поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

По ее данным, митинг-реквием прошел у памятника композитору возле Ошской областной филармонии, носящей его имя, а творческие коллективы исполнили популярные песни Рыспая Абдыкадырова.