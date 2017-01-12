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В Оше отпраздновали день рождения поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова

12/01/17 16:38, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Оше состоялись памятные мероприятия к дню рождения известного поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

 

По ее данным, митинг-реквием прошел у памятника композитору возле Ошской областной филармонии, носящей его имя, а творческие коллективы исполнили популярные песни Рыспая Абдыкадырова.

 

  • Рыспай Абдыкадыров родился 12 января 1941 года в селе Кызыл-Булак Кара-Кульджинского района Ошской области. Заслуженный артист КР, автор более двухсот песен.

URL: http://www.24.kg/kultura/43089/

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