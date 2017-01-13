Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

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Сегодня пятница, а значит, пора подумать, чем заняться на выходных: тем более, синоптики обещают потепление.
У того, кто не успел сходить с ребенком на новогодний спектакль, есть шанс исправиться - «Красавица и чудовище», «Снежная Королева». Новое представление и в цирке.
Театры после утренников переходят к обычному режиму работы. Киноманам тоже есть что посмотреть. А для любителей активного вида отдыха - индийские танцы или поход от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.
Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.
URL: http://www.24.kg/kultura/43135/