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Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

13/01/17 19:15, Бишкек – ИА «24.kg»

Сегодня пятница, а значит, пора подумать, чем заняться на выходных: тем более, синоптики обещают потепление.

 

У того, кто не успел сходить с ребенком на новогодний спектакль, есть шанс исправиться - «Красавица и чудовище», «Снежная Королева». Новое представление и в цирке.

 

Театры после утренников переходят к обычному режиму работы. Киноманам тоже есть что посмотреть. А для любителей активного вида отдыха - индийские танцы или поход от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

 

Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43135/

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