В Кызыл-Кие открыли памятник Манасу высотой 20 метров

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Сегодня в городе Кызыл-Кие Баткенской области глава правительства Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии памятника Манасу, общая высота которого составляет
Как рассказал ИА «24.kg» мэр Кызыл-Кии Эрмекбай Топчубаев, на возведение памятника из бюджета города потрачено 9,9 миллиона сомов.
«Высота скульптуры
По словам градоначальника, объект возводили два года.
URL: http://www.24.kg/kultura/43169/