В Кызыл-Кие открыли памятник Манасу высотой 20 метров

Сегодня в городе Кызыл-Кие Баткенской области глава правительства Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии памятника Манасу, общая высота которого составляет 20 метров . Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата правительства КР.

Как рассказал ИА «24.kg» мэр Кызыл-Кии Эрмекбай Топчубаев, на возведение памятника из бюджета города потрачено 9,9 миллиона сомов.

«Высота скульптуры 8 метров , постамента - 12 метров , конкурс на изготовление выиграл Союз художников города Оша», - сказал мэр Кызыл-Кии.

По словам градоначальника, объект возводили два года.