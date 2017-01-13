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В Кызыл-Кие открыли памятник Манасу высотой 20 метров

13/01/17 19:41, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сегодня в городе Кызыл-Кие Баткенской области глава правительства Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии памятника Манасу, общая высота которого составляет 20 метров. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата правительства КР.

 

Как рассказал ИА «24.kg» мэр Кызыл-Кии Эрмекбай Топчубаев, на возведение памятника из бюджета города потрачено 9,9 миллиона сомов.

 

«Высота скульптуры 8 метров, постамента - 12 метров, конкурс на изготовление выиграл Союз художников города Оша», - сказал мэр Кызыл-Кии.

 

 

По словам градоначальника, объект возводили два года.

URL: http://www.24.kg/kultura/43169/

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