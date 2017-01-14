15 миллионов просмотров за четыре дня: группа бьет все рекорды!

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Музыкальная американская группа Pentatonix бьет все рекорды по просмотрам своего видеоролика, сообщил один из российских порталов.
Музыканты родом из Арлингтона, штат Техас. В группе пять вокалистов, которые поют а капелла: Скотт Хоинг, Митч Грасси, Кирстин Малдонадо, Ави Каплан и битбоксер Кевин Олушол.
Pentatonix не имеет конкретного музыкального направления, смешивая поп-музыку, дабстеп, электро, регги, хип-хоп и другие жанры и стили.
Предлагаем насладиться Hallelujah в исполнении этих талантливых ребят.
URL: http://www.24.kg/kultura/43180/