15 миллионов просмотров за четыре дня: группа бьет все рекорды!

Музыкальная американская группа Pentatonix бьет все рекорды по просмотрам своего видеоролика, сообщил один из российских порталов.

Музыканты родом из Арлингтона, штат Техас. В группе пять вокалистов, которые поют а капелла: Скотт Хоинг, Митч Грасси, Кирстин Малдонадо, Ави Каплан и битбоксер Кевин Олушол.

Pentatonix не имеет конкретного музыкального направления, смешивая поп-музыку, дабстеп, электро, регги, хип-хоп и другие жанры и стили.

Предлагаем насладиться Hallelujah в исполнении этих талантливых ребят.