Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Выходные в Бишкеке богаты на культурные мероприятия.

Для любителей активного отдыха - фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха–2017», для фанатов интеллектуального времяпрепровождения – встреча в клубе го или просмотр фильма «Ночь на Земле» (1991).

Вечером можно сходить на премьеру в Русском театре драмы, в филармонию на шоу под дождем, концерт памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева или выступление рок-группы из Казахстана.

В Театре кукол тоже премьера – спектакль о правилах дорожного движения «Веселый светофор», а после сделайте с ребенком рамку для фотографий на мастер-классе.

Подробнее о том, где и как можно интересно и с пользой для себя провести время, читайте в «Афише».