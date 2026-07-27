Соң-Көлдөгү рейд: Жайыттарда унаа айдагандар 66 миң сом айыпка жыгылды

Соң-Көл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо боюнча жүргүзүлгөн рейддик иш-чаранын жүрүшүндө мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур аныкталып, алар боюнча мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлдү. Натыйжада, жалпы суммасы 66 миң сом өлчөмүндө административдик айып пул салынды.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына ылайык, рейддин негизги максаты — жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында авто жана мототранспорт каражаттарынын мыйзамсыз жүрүүсүнүн алдын алуу болду.
Жайыттар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жана экологиялык тең салмактуулукту сактоодо маанилүү роль ойнойт. Автоунаа, мотоцикл жана квадроциклдердин жашыл өсүмдүк катмарын тебелеп өтүүсү жайыттардын деградациясына, топурактын бузулушуна жана экосистемага зыян келтирет.
Буга байланыштуу Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды жайыттарды аяр пайдаланууга, жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдардын талаптарын сактоого чакырат.