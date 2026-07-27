14:34
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Соң-Көлдөгү рейд: Жайыттарда унаа айдагандар 66 миң сом айыпка жыгылды

Соң-Көл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо боюнча жүргүзүлгөн рейддик иш-чаранын жүрүшүндө мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур аныкталып, алар боюнча мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлдү. Натыйжада, жалпы суммасы 66 миң сом өлчөмүндө административдик айып пул салынды.

Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына ылайык, рейддин негизги максаты — жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында авто жана мототранспорт каражаттарынын мыйзамсыз жүрүүсүнүн алдын алуу болду.

Жайыттар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жана экологиялык тең салмактуулукту сактоодо маанилүү роль ойнойт. Автоунаа, мотоцикл жана квадроциклдердин жашыл өсүмдүк катмарын тебелеп өтүүсү жайыттардын деградациясына, топурактын бузулушуна жана экосистемага зыян келтирет.

Буга байланыштуу Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды жайыттарды аяр пайдаланууга, жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдардын талаптарын сактоого чакырат.
Шилтеме: http://www.24.kg/kyrgyzcha/383065/
Кароо: 200
Басууга
Теги
Кыргызстанга жайыттарды көзөмөлдөө үчүн заманбап көчмө лаборатория берилди
Кыргызстанда жайыт жерлеринин 24 пайызы деградацияга учураган
Быйыл Кыргызстанда жайыттарды калыбына келтирүүгө 50 миллион сом бөлүнөт
Чүй облусунда жайыттарга мотоцикл менен чыккан айдоочуларга айып пул салынат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу план...
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды
12:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты
12:06
Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды
11:40
Ишеним телефонуна зомбулук тууралуу 3,4 миңден ашык кайрылуу түшкөн