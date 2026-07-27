14:34
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

БУУнун Башкы Ассамблеясы 2028-жылды Эл аралык укук жылы деп жарыялады

БУУнун Башкы Ассамблеясы 2028-жылды Эл аралык укук жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюция кабыл алды. Муну менен эл аралык укуктун тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу, көп тараптуу кызматташтыкты чыңдоодогу жана мамлекеттер ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүдөгү ролу андан ары ырасталды.

Резолюцияда эл аралык укукту сыйлоо жана сактоо азыркы эл аралык системанын натыйжалуулугунун, алдын ала болжолдуулугунун жана мыйзамдуулугунун зарыл шарты болуп саналаары баса белгиленет. Мамлекеттерге, БУУ системасынын уюмдарына жана башка кызыкдар тараптарга 2028-жылдын ичинде тиешелүү билим берүү, илимий жана агартуу иш-чараларын өткөрүү сунушталат.

Ошондой эле резолюция талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүгө, эл аралык укуктук кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана юридикалык билим берүүнү өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт. Эл аралык укукту илгерилетүүгө жаштарды, илимий коомчулукту, юридикалык кесиптин өкүлдөрүн жана жарандык коом институттарын тартууга өзгөчө көңүл бурулат.

Башкы Ассамблея Түркмөнстандын 2028-жылдын декабрында Эл аралык укук боюнча глобалдык форумду өткөрүү сунушун кубаттады. Бул форум эл аралык жылдын борбордук иш-чарасы болуп, мамлекеттердин, БУУ системасынын мекемелеринин, эл аралык уюмдардын, илимий коомчулуктун жана жарандык коомдун башын бириктирет.
Шилтеме: http://www.24.kg/kyrgyzcha/383091/
Кароо: 182
Басууга
Теги
БУУ Кыргызстан менен кызматташуу боюнча жаңы стратегиялык документ даярдоодо
Кыргызстан биринчи жолу БУУнун Коопсуздук кеңешине мүчө болду
Садыр Жапаров: «Биз БУУнун жаңы тарыхын жазууга катышабыз»
БУУ резолюциясы: Кыргызстандын чек ара тартыштары тынчтык жолу менен чечилет
Быйыл Кыргызстанда биринчи кварталда экономиканын өсүү темпи 10,1 пайызды түздү
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу план...
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды
12:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты
12:06
Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды
11:40
Ишеним телефонуна зомбулук тууралуу 3,4 миңден ашык кайрылуу түшкөн