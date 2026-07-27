14:34
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды

Борбор калаада Киев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде транспорт кыймылы жарым-жартылай чектелди. Бул тууралуу «Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасынан билдиришти.

Чектөө жылуулук тармактарын модернизациялоо жумуштарынын улантылышына байланыштуу болуп жатат. Адистер эски плиталарды демонтаждоо, жылуулук камерасынын жаңы жабуу плиталарын монтаждоо, жылуулук камерасын тазалоо жана жылуулук изоляциясы боюнча иштерди жүргүзүүдө.

Ишканадан белгилешкендей, Киев жана Раззаков көчөлөрүнүн кесилишиндеги жумуштардын мурунку этабы аяктады. Ал жерде диаметри 426 миллиметр болгон түтүк тилкеси алмаштырылды.

Шаар тургундарынан жана конокторунан каттамдарды пландаштырууда убактылуу чектөөлөрдү алдын ала эске алууну жана убактылуу ңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылууну суранышат.
Шилтеме: http://www.24.kg/kyrgyzcha/383101/
Кароо: 159
Басууга
Теги
Бүгүндөн тарта Жаш Гвардия жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү 16-июндан тарта оңдоого жабылат
Курулуш иштерине байланыштуу Нарындагы айланма жол 20-июнга чейин жабылды
Ош шаарында эки көчө бир жумага жабылат. Себеби
ШКУнун ИИМ башчыларынын жыйыны: Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат
Айдоочулардын эсине! Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолу убактылуу жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу план...
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды
12:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты
12:06
Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды
11:40
Ишеним телефонуна зомбулук тууралуу 3,4 миңден ашык кайрылуу түшкөн