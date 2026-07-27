Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты

Жайкы жашылчалардан ден соолукка зыян келтирбей, пайда гана алуу үчүн жөнөкөй өлчөмдү сактоо жетиштүү. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков aif.ru сайтына берген эксклюзивдүү маегинде күнүнө канча помидор жана бадыраң жешке болорун айтып берди.
Ден соолукка зыян тийгизбестен, күнүнө жалпысынан 500 граммга жакын помидор менен бадыраң жесе болот, — деди адис. Мисалы, эки орточо помидор жана эки кичирээк бадыраң — бул болжол менен дал ошол 500 граммды түзөт.
Поляковдун айтымында, мындай өлчөм клетчатка менен витаминдерди жетиштүү алууга мүмкүндүк берет, бирок организмди ашыкча дүүлүктүрүүчү заттар менен чыңабайт.
Дарыгер жашылчалардын суткалык нормасын бир гана томат жана бадыраң менен жабууга умтулбоону сунуштады.
«Бул көлөм толугу менен жетиштүү, — деп баса белгиледи Антон Поляков. Клетчатка боюнча калган суткалык норманы башка сезондук жашылчалардын эсебинен толтурган жакшы: чөп-чарлар, кабачки, таттуу калемпир, капуста. Ошондо рацион ар түрдүү жана коопсуз болот».
Буга чейин Поляков помидор менен бадыраңдын пайдалуу касиеттери тууралуу айтып берген.