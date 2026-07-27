14:35
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты

 Жайкы жашылчалардан ден соолукка зыян келтирбей, пайда гана алуу үчүн жөнөкөй өлчөмдү сактоо жетиштүү. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков aif.ru сайтына берген эксклюзивдүү маегинде күнүнө канча помидор жана бадыраң жешке болорун айтып берди.

 Ден соолукка зыян тийгизбестен, күнүнө жалпысынан 500 граммга жакын помидор менен бадыраң жесе болот, — деди адис. Мисалы, эки орточо помидор жана эки кичирээк бадыраң — бул болжол менен дал ошол 500 граммды түзөт.

 Поляковдун айтымында, мындай өлчөм клетчатка менен витаминдерди жетиштүү алууга мүмкүндүк берет, бирок организмди ашыкча дүүлүктүрүүчү заттар менен чыңабайт.

 Дарыгер жашылчалардын суткалык нормасын бир гана томат жана бадыраң менен жабууга умтулбоону сунуштады.

«Бул көлөм толугу менен жетиштүү, — деп баса белгиледи Антон Поляков. Клетчатка боюнча калган суткалык норманы башка сезондук жашылчалардын эсебинен толтурган жакшы: чөп-чарлар, кабачки, таттуу калемпир, капуста. Ошондо рацион ар түрдүү жана коопсуз болот».

 Буга чейин Поляков помидор менен бадыраңдын пайдалуу касиеттери тууралуу айтып берген.
Шилтеме: http://www.24.kg/kyrgyzcha/383108/
Кароо: 159
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Чили калемпири кимдерге зыян алып келиши мүмкүн?
Пайдалуу кеңеш: Тиш тазалоодо көпчүлүк адамдар кайсы каталарды кетирет?
Пайдалуу кеңеш: Спорттун кайсы түрлөрү өмүрдү көбүрөөк узартат?
Пайдалуу кеңеш: Чиркей чакканы ден соолукка олуттуу коркунуч келтирет
Пайдалуу кеңеш: Малинанын кандай пайдасы бар?
Пайдалуу кеңеш: Кайсы шоколад карылыкты басаңдатат?
Пайдалуу кеңеш: Спорт залы жок эле ден соолукту чыңдоонун жолу аталды
Пайдалуу кеңеш: Эрте бышкан дарбызды кимдерге жегенге болбойт?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер 60тан ашкандарга эң маанилүү витаминдерди атады
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер көздүн көрүүнү коргой турган азыктарды атады
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу план...
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды
12:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты
12:06
Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды
11:40
Ишеним телефонуна зомбулук тууралуу 3,4 миңден ашык кайрылуу түшкөн