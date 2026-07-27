14:35
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды

Өлкө аймагында 17-июлдан 23-июлга чейин алдын ала маалымат боюнча 23 735 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирет.

Алардын ичинен:

  • Тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу — 4 619;
  • Мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу — 429;
  • Автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 222;
  • Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 924;
  • Транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 4 451;
  • Автоээнбаштык — 22;
  • Белгиленген ылдамдыктан ашуу — 1226;
  • Жалган мамлекеттик номери менен унаа башкаруу — 11;
  • Башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 8614.

Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 217 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган.
Шилтеме: http://www.24.kg/kyrgyzcha/383112/
Кароо: 149
Басууга
Теги
Жол эрежесин бузуу: Бир жумада 4 миң 691 унаа айып короосуна киргизилди
Рейддин жыйынтыгы: Жол эрежесин бузган дээрлик 4 миңге жакын учур аныкталды
Бир жумада 27 миңден ашык жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу план...
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды
12:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты
12:06
Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды
11:40
Ишеним телефонуна зомбулук тууралуу 3,4 миңден ашык кайрылуу түшкөн