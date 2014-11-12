Хранительница древнего ремесла

Издавна во многих сказках, чтобы проверить мастерство будущих невест, наказывали им «вышить за ночь полотно дивное, какого еще не видели глаза человеческие». Садилась такая рукодельница за работу, и распускались под ее иголочкой прекрасные цветы, порхали райские птицы и представали живописные пейзажи. Шло время, и искусство вышивки стало незаслуженно забываться. Может, в суматохе бытовых проблем трудно найти пару часов для творчества, а может, для создания подобного шедевра необходимо взрастить в душе талант художника.

Древнее мастерство

Ольга Овивьян родилась возле Таласа, в маленьком селе, окруженном грядой высоких гор. В те далекие времена телевизоров еще не было. И долгие зимние вечера женщины обычно коротали за прялкой, вязанием или вышивкой. Маленькая Оля с интересом наблюдала, как на белой ткани под мамиными руками неожиданно появлялись причудливые узоры.

- Я внимательно наблюдала, как стежок за стежком белая ткань раскрашивается разноцветными картинами. Вышивали в основном крестиком: простая, но весьма красивая техника, корнями уходящая в древность, – рассказывает Ольга Аветисовна. – В давние времена славяне считали, что такое украшение имеет магическую силу - оберегает своего хозяина от злых духов и бед.

Вообще, сама традиция вышивания насчитывает не одно тысячелетие. Особенно популярна она была на Руси в дохристианские времена. По приданию многие жрецы, колдуны и ведьмы могли навести свои чары именно с помощью таинственных узоров, вышитых на ткани. Этим искусством владеют мастерицы у многих народов. Например, на Западе некоторые венценосные особы как отличительный знак своего высокого происхождения носили одежду, расшитую золотыми нитями. Чем богаче и живописнее на ней узор, тем выше и значительнее было положение такого человека в обществе.

Долгая дорога к призванию

- Мама заметила мой интерес и начала потихоньку обучать меня навыкам вышивания. Это сейчас без труда можно купить уже готовый материал со схемой или специальным рисунком. Но в те времена она специально рисовала карандашом или кусочком мела на ткани рисунок, разбивала на квадратики и давала мне. Сначала, конечно, работы были по-детски простыми и неуклюжими. Но с каждым разом мастерство вышивания становилось лучше и профессиональнее, – улыбается седовласая женщина, показывая свои произведения искусства.

После школы Ольга Овивьян поступила в Таласское медицинское училище. А закончив его, пошла работать фельдшером в сельскую больницу. Напряженная и ответственная профессия, а затем семья и воспитание детей не оставили времени на любимое занятие, вспомнить про которое она смогла уже будучи на пенсии.

Жить только начинаю – на пенсию выхожу

- После выхода на заслуженный отдых я, как и многие пенсионеры, каждый день подолгу смотрела телевизор и лежала на диване. Но такая жизнь постепенно начала угнетать. Человеку, привыкшему постоянно трудиться, невозможно бездельничать. И однажды, перебирая вещи, я наткнулась на нитки мулине. Меня вдруг вновь потянуло к пяльцам и рукоделию. Времени было достаточно, и постепенно я так увлеклась этой работой, что больше не смогла оторваться, - перебирая в руках разноцветные нити, делится со мной воспоминаниями Ольга Аветисовна. - По старой памяти сначала рисовала узоры на ткани, делила их на квадраты, а затем уже вышивала.

Но готовые работы женщине почему-то не нравились. Уж как-то «натянуто» и неестественно выглядели они. Поэтому она решила совершенствовать свое мастерство вышивальщицы.

- Дочь, видя мое увлечение, принесла несколько журналов по вышивке, и я постепенно стала оттачивать технику узора, попутно изучая и историю. Затем по моей просьбе она достала мне распечатки вышивок современных работ, а также принесла и очень старые схемы. В старину девочек к рукоделию приучали чуть ли не с пеленок. Едва научившись ходить, они уже начинали держать в руке иголку и пяльцы. И становясь взрослыми, могли создавать на ткани настоящие шедевры. К этому сейчас стараюсь стремиться и я! - сказала Ольга Овивьян.

Нитка за иголочкой беги, милого в пути мне сбереги

Для наших предков вышивка носила не только эстетический, но и защитный характер. Ни один мужчина не рисковал отправиться на сражение без защитной рубахи с вышитым на ней орнаментом. А сделанная заботливыми руками его возлюбленной, она превращалась в настоящий талисман, способный защитить от любой, даже самой страшной опасности.

- Существует несколько разновидностей вышивки: крестиком, гладью и твид. Последний способ весьма интересен. При вышивании используется одновременно несколько цветных нитей, вдетых в иглу. Такая вышивка выглядит очень эффектно и необычно. Но вершиной профессионализма остается метод шведского короля Густава V - вышивка крестиком без единого узелка на изнаночной стороне изделия. Я тоже учусь такому искусству. Однако до знаменитого короля мне пока еще далеко, - смеется рукодельница. – Видите, у меня еще заметны маленькие узелочки?

Но, как я ни всматривалась в ее работу, увидеть дефектов не смогла, выглядит она просто идеально.

- Когда я только стала вновь осваивать азы вышивки, то тоже старалась наносить узор на канву и высчитывать клеточки, как это делали мои мама и бабушка. Но сейчас уже перестала рисовать. Просто смотрю на понравившуюся картинку или предмет и вывожу на ткани узор, – показывает на одну из своих еще незаконченных работ Ольга Аветисовна.

Но с особым трепетом она относится к вышитым пионам, над которыми трудилась целых полгода! Цветы подарила ей дочь, и они настолько вдохновили художницу, что она тут же схватила иголку и начала творить. Именно они и стали тем зернышком, из которого вырос и расцвел настоящий художественный талант.

- Знала бы, то поступала бы в художественное училище, а не на фельдшера! – шутит Ольга Овивьян.

Кто знает, возможно, тогда мир обрел бы еще одного непревзойденного художника, равного по своему таланту самому Левитану или Ван Гогу… Но и сейчас ее работы, созданные теплыми руками и с любовью подаренные близким и знакомым, несут в себе частичку удивительного древнего ремесла, незаслуженно забытого современными поколениями. Ремесла, в таинственную силу которого верили наши предки. И чью магию мы так и не смогли до конца понять и постичь.