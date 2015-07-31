Темирбек Кошоев. Человек, которого не хватает стране

Герой нашей сегодняшней публикации прошел славный путь от простого лесничего до крупного государственного деятеля. Всю жизнь посвятил работе на благо Отечества. Награжден орденами, медалями и грамотами. Современники помнят его как настоящего патриота, эрудированного, талантливого организатора, честного и порядочного человека. Скончался более шести лет назад. Родные, друзья и соратники чтят память о нем, и 1 августа на доме, где он жил, откроется мемориальная доска. Воспоминаниями о Темирбеке Кошоеве с ИА «24.kg» поделилась его дочь Эльмира.

Человек земли

- Как Темирбеку Худайбергеновичу удалось проявить себя, что из лесничего пробился в верха власти?

- Несмотря на то, что он являлся выходцем из простой семьи, обладал обширными знаниями. Родился в Кеминском районе. Отец его был лесничим, ветераном Первой мировой, финской и Великой Отечественной войн. Мать хлопотала по хозяйству и растила большое семейство.

По образованию мой отец агроном. Окончил сельхозинститут. Имел труды по агрономии, ценился как специалист. Назвать его карьеристом не могу, но любое поручение он выполнял ответственно. Сослуживцы отмечали его дотошность и четкость в работе. Стремление организовать людей, защитить их интересы – основные черты его характера.

- В 1980-е он совмещал два важных поста: председателя президиума Верховного совета Киргизской ССР и заместителя председателя президиума Верховного совета СССР. Что входило в его обязанности?

- В то время все председатели президиумов в 15 республиках Союза автоматически являлись замами председателя Верховного совета СССР. Раз в год по месяцу они жили в Москве и были дежурными по стране, решали вопросы государственного развития. Отец возглавлял зарубежные делегации от имени СССР. Объездил полмира, побывал почти на всех континентах. По иерархии являлся вторым человеком в Кыргызстане после первого секретаря ЦК Компартии. Решал вопросы как внутренней, так и внешней политики республики, законодательства и исполнения законов.

- Что значило для вашего отца быть коммунистом?

- Быть преданным делу партии, быть патриотом. Очень переживал за страну и всегда говорил, что развиться ей поможет индустриализация и подъем сельского хозяйства на уровень мировых стандартов. Но во главу угла ставил человека. Постоянно общался с людьми, старался поднять роль человека труда, трудовых коллективов.

- Часто рассказывал о работе?

- Нет. Сказывалась партийная дисциплина. Порой мы его подолгу не видели. Рано уходил на работу и поздно возвращался. Часто бывал в командировках. Хранятся фотографии отца с руководством многих зарубежных стран - Радживом Ганди, Каддафи, Хусейном и другими.

Надо отдать должное нашей маме, так как все бытовые и воспитательные обязанности легли на нее.

В любви и строгости

- Каким был ваш совместный быт?

- В юные годы не понимала, что отец занимал высокую должность. Он был для меня просто папой. И хотя не мог участвовать в родительских собраниях, всегда интересовался нашими делами. Дневники подписывал сам.

В быту был неприхотлив. С удовольствием выполнял по дому мужскую работу, хранил инструменты в специальном чемоданчике. Не позволял себе никаких излишеств, не пил и не курил. Занимался физкультурой. Любил пошутить и порой разыгрывал маму.

Детей в семье было трое – двое сыновей и дочь. Когда мы жили на юге, брал сыновей с собой в колхозы. Показывал, как живут люди. Постоянно, где бы ни находился, общался с людьми, знал чаяния народа.

Был замечательным дедушкой. Пока я занималась добычей куска хлеба, мои дети всегда были под присмотром. Всех внуков он научил читать, играть в шахматы. Баловал их и здорово к ним прикипел. Мы с братьями даже говорили ему, мол, с нами ты столько не возился!

Очень любил книги и сам много читал. Всегда занимался самообразованием. Играл на мандолине. Любил землю, выращивал цветы. Во всем проявлял творчество. На даче заложил большой сад. На ветки яблонь подвешивал булыжники, чтобы те не росли вверх, и мы без труда могли собирать урожай. С рождением каждого внука сажал елку и давал ей его имя. Старшему дереву уже 32 года. Рассказывал о лишениях, которые пережил в детстве во время войны, и трогательно относился к хлебу. Если на столе оставались крошки, ругал нас.

- В советское время чиновники жили скромно или на широкую ногу?

- Была дисциплина, скромность. Наша семья жила по соседству и дружила с семьей председателя Совета министров Киргизской ССР Султана Ибраимова. И они, и наши родители держали детей в строгости.

- Много было у вашего отца друзей?

- Один-два, с которыми общался еще со студенчества. В основном его окружали коллеги и однопартийцы.

- В то время помогать приятелям и родственникам пробиться во власть, наверное, было не принято?

- Просьбы были. Обычно обращались через маму. Отец к этому относился категорично. Всегда ставил этих людей на место. Ни квартир, ни машин, никаких льгот никто из родственников по блату не получал. У отца было кредо. «Помните, это все не вечно. Я когда-то уйду. Для меня важно, чтобы вы могли смело смотреть в глаза людям, и никто не упрекал вас, - рассуждал он. – Главное – получить хорошее образование. И тогда в жизни не пропадете». Порой приходилось жить в тени отца. По личному опыту знаю, что детей партийных боссов не воспринимали как личностей. Приходилось доказывать, что мы не избалованные отпрыски, а тоже что-то из себя представляем. А если случались проступки, отец был очень строг. Был справедлив и велел ни под кого не прогибаться.

Возможно, излишняя скромность отца и определила сегодняшнюю ситуацию. Прошло столько лет, а мы до сих пор не можем добиться увековечивания его памяти: ни установления бюста в городе, ни присвоения какой-либо улице его имени. И это при том, что сегодня во власти находится немало его учеников. Хотя родственники других, порой малоизвестных персон, добиваются этого.

- Дети и внуки Темирбека Кошоева в политику не подались?

- Дети точно нет. А внуки пока подрастают, выбирают свой путь. Все может быть!

Книга жизни

- Темирбек Худайбергенович довольно рано, в 56 лет вышел на пенсию. Наверное, мог еще поработать?

- Началась перестройка, новые веяния… Но даже на пенсии к нему обращались за консультациями, приглашали работать в программы по местному самоуправлению. И он много ездил по районам, читал лекции, делился опытом.

- Должно быть, тяжело воспринимал распад СССР?

- Это было его личной трагедией. Он был осторожен в высказываниях и прогнозах, но предсказывал, что ни к чему хорошему это не приведет.

- Не пытался, как другие ветераны политики, избираться в Жогорку Кенеш?

- Никогда. Волновался из-за происходящего в стране, был в курсе событий. Тяжело переживал события 2005 года - не ожидал, что такое может случиться. Знал многих, кто пошел во власть в годы независимости. Но сам шагов не предпринимал. Вероятно, это не отвечало его внутренним убеждениям и принципам.

- Готовясь к интервью, я искал в библиотеке литературу, посвященную Темирбеку Кошоеву. Не нашел…

- Как раз сейчас готовим книгу об отце. Связались с его коллегами и знакомыми и попросили поделиться воспоминаниями. Думаю, к концу осени сможем издать ее.

- Соратники помнят его?

- Он трудился бок о бок с такими видными деятелями, как Исхак Раззаков, Торобай Кулатов, Ахматбек Суюмбаев, Султан Ибраимов, Арстанбек Дуйшеев, Турдакун Усубалиев… Многих уже нет в живых. Об отце вспоминает его помощник Алмаз Усувалиев, проработавший с ним много лет: «Темирбек Худайбергенович обладал поистине энциклопедическими знаниями в области народного хозяйства. В тонкостях разбирался в сельском хозяйстве – как в животноводстве, так и в полеводстве. Хорошо владел ситуацией в промышленности и транспорте. Увлекался историей и культурой. Но самое главное - он читал людей как книгу, знал их нужды и потребности. Знал, как помочь улучшить их жизнь».