Мозаика счастья Шоистаи Равшан

Самое главное – быть счастливым, ведь даже здоровый и красивый человек может быть несчастлив, да и богатый может страдать. Это еще в древности заметил Сократ. А когда в жизни встречаешь человека, переполненного идеями, горящего мечтами, то невольно попадаешь под магнетизм этой личности и заражаешься искорками его счастья. Так случилось со мной, когда я встретила писательницу Шоистаи Равшан.

Детство, отрочество, юность…

Родилась Шоистаи в Узбекистане в городе Китаб, училась в школе с таджикским языком обучения. С детства была шумным ребенком, играла в мальчишеские игры, видимо, сказалось то, что отец хотел видеть в ней мальчика, ведь до нее в семье уже родились четыре девочки. Однако в 11 лет она осознала, что надо вести себя прилично, тем не менее в глубине души Шоистаи оставалась бунтаркой. Ее возмущало деление класса на отличников и двоечников. Сама же, учась на пятерки, помогала отстающим и при этом занималась изучением материала сверх школьной программы, много читала о жизни декабристов и революционеров. «Моему характеру присуще их рвение!» - смеется она. «Что поделать, мне все время хочется изменять жизнь к лучшему!» Окончив школу, она поехала в Таджикистан для учебы в вузе и осталась жить в Душанбе, там же вышла замуж и родила трех дочерей.

Когда в огне моя страна…

В 90-х в Таджикистане началась самая кровопролитная гражданская война после распада СССР. Это был межклановый и межэтнический конфликт, волна ненависти охватила Таджикистан, когда брат убивал брата. Шоистаи боялась выйти на улицу, хотя и работала журналистом на телевидении, а затем преподавала в Национальном университете. В то время погибло много ее знакомых и коллег, особенно журналистов, а она после развода с мужем осталась одна с дочерьми. Ей приходилось работать, чтобы не голодать, и, уходя на службу, заперев девочек в доме, она постоянно волновалась за них. Дочери плакали и говорили: «Нам не надо денег и хлеба. Мы боимся, что тебя убьют на улице».

Переломный момент

Однажды в последних числах декабря Шоистаи Равшан вышла из дому, чтобы порадовать своих девочек предновогодними покупками. По дороге увидела двух молодых парней, сидящих к ней спиной. «Неужели это мои палачи?» - подумала она, и ей вспомнилось, как две недели назад на том же месте на ее глазах был убит человек. Только промелькнула эта мысль, как они подбежали и, угрожая пистолетом, начали ее избивать. К ним присоединились парни с другой стороны улицы. Очевидно, это была одна банда. Избивая ее, они твердили: «Это тебе за то, что ты помогаешь русским бабушкам. Таджикистан только для таджиков». В то время где-то вблизи прогремел взрыв, и они побежали на перестрелку. Шоистаи, потеряв много крови, буквально доползла до подъезда дома и потеряла сознание. От смерти ее спасла собака, которую она кормила каждый день. Увидев ее, пес побежал к своей хозяйке, начал выть, скулить и, схватив зубами за подол платья, буквально вывел женщину на улицу. Соседка лечила ее народными средствами. И едва встав на ноги, опухшая, закутавшись в платок, Шоистаи пошла домой, скрывая от дочерей произошедшее. Но как бы она ни силилась казаться здоровой перед своими девочками, травмы оказались очень тяжелыми. Она впала в кому.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

По телевидению показали репортаж об убийстве журналистки Шоистаи Равшан. Увидев этот сюжет, врач-волонтер из Австрии мусульманского происхождения Фаршид Маввадат воскликнул: «Она не умерла!» Как доктор, по кадрам он увидел, хоть и слабые, но признаки жизни. Первым делом он нашел ее и, осмотрев, принял решение увезти женщину в Австрию. Иначе, по его мнению, она бы не выжила. Дочери были отправлены в Узбекистан к ее родителям. Когда Шоистаи пришла в себя, она узнала, что Фаршид заплатил 157 тысяч евро за ее лечение. Услышав это, она заплакала и сказала: «Лучше бы я умерла. У меня нет таких денег, чтобы заплатить этому врачу». Но Фаршиду от нее не надо было денег, он влюбился, и вскоре в Австрии они поженились. Он открыл для нее другой мир, полный уважения, добра, толерантности и счастья. И тогда писательница дала себе слово, что раз она выжила, то будет приносить пользу не только семье, но и обществу.

Это было в июле, на Иссык-Куле

С мужем они ездили по миру, из Австрии уехали в Индию, потом переехали в Алматы. И как-то летом чета Маввадат приехала отдыхать на Иссык-Куль, где они познакомились с людьми, которые подарили им эпос «Манас». Шоистаи удивило, что жена Манаса была таджикского происхождения. И она попросила супруга ненадолго остаться в Бишкеке, чтобы подробнее узнать историю Каныкей. Фаршид согласился. Она была в творческом процессе, а он в это время начал лечить людей. Ее супруг был гомеопат, практиковал лечение без антибиотиков. В то время к ним приходило много известных и простых людей, которые просили лишь об одном: «Не уезжайте, вы нам нужны». Кыргызстан принял их в свои широкие объятия…

Когда ее муж ушел из жизни, она так и осталась в Кыргызстане, который очень полюбила благодаря озеру Иссык-Куль, эпосу «Манас» и добрым людям.

Новые горизонты

В последнее время Шоистаи жила идеей создания альманаха «Мозаика», в которую вошли бы произведения молодых авторов Кыргызстана и который стал бы для них первой широкой творческой площадкой. Но в процессе работы над сборником стали подключаться корифеи жанра нашей страны и зарубежья. На ее счастье, книга вышла весомой, хотя у нее не было спонсоров и сборник она выпускала вскладчину с авторами. В результате в альманахе размещены произведения писателей из восьми стран на восьми языках. Сейчас Шоистаи презентует сборники в районах республики, планирует провести такую же работу в Москве и в Курске, в Израиле и Таджикистане. «Работы непочатый край», - делится планами писательница.

Шоистаи - воодушевленная труженица, она работает над воплощением своих созидательных идей, над своим разноцветным панно, над своей мозаикой счастья и увлекает этим окружающих ее людей.