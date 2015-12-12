Антонина Павленко: Лучший проект – это жизнь

ИА «24.kg» начинает серию публикаций о людях, усилия которых до неузнаваемости изменили республику, создали ее экономический и научный потенциал.

Когда в 1989 году Антонина Васильевна Павленко в возрасте 62 лет наконец-то решила уйти на пенсию, ее родные подарили ей толстую тетрадь альбомного формата и дали наказ написать воспоминания «о времени и о себе».

И со всей педантичностью инженера-проектировщика, долгие годы работающего с документами, чертежами, ведущего сложные расчеты, схемы и таблицы, она приступила к записям. К ним в этом очерке мы обратимся не раз.

«Гори, гори ясно…»

«Свою маму я помню смутно, - написала она. – Помню, играла с нами в какие-то игры… «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». В прятки… И всегда смеющуюся помню, будто и горя у нее не было».

Но оно стояло у порога: отец увлекся другой женщиной, и вскоре родители развелись, младшую сестру оставили с мамой, а Тоню забрал отец, который с ней и с новой женой отправился в другое место. «Ехали мы туда зимой, и по дороге на нас напали волки. Голод же еще был. Но все обошлось», - вспоминала Антонина Васильевна.

С детства она подолгу была предоставлена самой себе. На ночь ее часто оставляли одну, и было очень тоскливо. Запомнилось постоянное ощущение голода, частые переезды из одного населенного пункта в другой и нужда, нужда… В 1936 году отец с братьями организовал что-то вроде коммуны, и все жили вместе в каком-то большом бараке. «Вечером собирались возле лампы, и отец читал вслух книги… Жарили или варили кукурузу, а по праздникам – кашу из пшеницы с узваром (компот из сухофруктов). А днем мы, ребятишки, рыскали по окрестностям, собирали шиповник», - писала она. Где бы ни жили, школа всегда была далеко, идти надо было несколько километров. Никто ее не отводил и не встречал, делами в школе не интересовался, тем не менее Тоня всегда училась хорошо.

Особенно тяжело стало, когда пришло известие о смерти матери. Вскоре отец привез младшую сестру, а мачеха родила сына. Семья увеличилась, выросли и нужда, и обязанности, и проблемы.

Когда я думаю об этом периоде жизни Антонины Васильевны, то передо мной всегда возникает образ свечи. Пламя ее едва мерцает, но не гаснет ни под суровыми порывами ветра, ни под дождем, а, напротив, постепенно набирает силу, разгорается, становится ярче, сильнее, словно кто-то значительный защищает его своими теплыми руками, подпитывает изнутри.

Такое детство научило Тоню обходиться малым, никогда не ставить материальное благополучие целью жизни, выработало умение думать, сосредоточиться, самой находить выход из любого положения, преодолевать проблемы и неустанно работать, работать, работать.

Сороковые роковые

Особой школой жизни стала война. Отца призвали на фронт в первый же месяц, и уже в августе семья получила известие, что он пропал без вести в боях за город Николаев. Мачеха уехала к своей родне, а 13-летней Тоне с младшей сестрой пришлось пешком идти в село к своим родственникам, где «под немцами» они пережили четыре неимоверно тяжелых года, и об учебе речь вообще не шла. Много раз деревня переходила из рук в руки - то наши, то немцы! А это значит, боевые действия, бомбежка, вечный страх, голод и смерть рядом. Но выжила и тогда!

После войны закончила 9 классов и поехала учиться в Новочеркасск. В поезде у нее украли вещи и аттестат. Плачущую Тоню заметила женщина, расспросила. Она оказалась преподавателем в техникуме торговли и определила туда девушку после собеседования сразу на 2-й курс. С собой у нее не было ничего, даже смены белья. В общежитии – голая кровать без матраца и голые стены. Как она училась в таких условиях, просто удивительно. Рассказывала, что помогала подружкам в учебе, и те делились с ней тем, что привозили из дома. Занималась репетиторством.

А потом почти круглосуточная работа в магазине, где продукты выдавали по карточкам, и счастливая встреча со своим будущим мужем, который приструнил кладовщика, недодающего ей хлеб. Свадьбы не было. Он просто привел ее к себе домой, где жил с матерью, отчимом и сестрой. Так началась ее новая жизнь.

Антонину Павленко легко причислить к той породе людей, которых от рождения считают счастливчиками. Сколько раз ее нещадно трепала судьба, сколько раз ей грозила смерть от бомбежки, от голода, нищеты, от несчастного случая или тяжелой болезни, но она выдержала все испытания, все вытерпела и преодолела. Мало того, все время двигалась вперед: получила образование и стала специалистом высокой квалификации. Сказалась то ли крепкая природная закваска, то ли стальная воля, то ли внутренняя сосредоточенность, жизнестойкость, помноженные все вместе на Ее Величество Удачу.

Новые горизонты

Уже будучи женой и матерью, Тоня поступает в Новочеркасский политехнический институт. По окончании, как отличница, получила возможность выбрать место назначения. Далекая и теплая Киргизия привлекла внимание супругов. К тому времени ее муж Виктор Павленко уже закончил школу рабочей молодежи и геологоразведочный техникум, работал в Казахстане. По направлению в город Фрунзе поехали вместе. И оба пришли в институт Киргизгипрострой. Она стала работать в строительном отделе, он – в изыскательском. С того момента их судьба была навсегда связана с этим благодатным краем, который они полюбили на всю жизнь.

Здесь началось ее профессиональное становление. Первая должность Антонины Павленко после вуза в 1957 году – инженер промышленного отдела. Не прошло и трех лет, как ее перевели уже старшим инженером. Затем, в 1961 году, также переводом направили в Промпроект старшим инженером сектора технологии стройматериалов. И в этом же году назначили руководителем сектора. В 1965-м на эту же должность она переведена в сектор индустрии. А через год назначена главным инженером проекта и в этой должности проработала до 1978 года. За перечислением этих дат и должностей стоит стремительный карьерный рост, ответственная работа, доверие руководства.

В этот период, который характеризуется всесторонним мощным развитием промышленности в республике, она участвовала в разработке производственных проектов, которые тогда росли в каждой области, как грибы. Среди них Кантский цементно-шиферный завод, стройбаза Киргизского золоторудного комбината в Казармане, химико-фармацевтические мастерские в западной промзоне столицы, а также деревообделочные заводы, объекты ЖБИ и многие, многие другие.

По данным статистики, среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в республике за 10 лет (1961–1970) составили 11,8 процента, что позволило ей выйти на первое место по этому показателю среди республик Советского Союза.

С фотографий тех лет на нас глядит красивая молодая женщина, словно созданная для любви, семьи, радости. И даже не верится, что ей было доверено столь ответственное дело, что это ее мыслью и расчетами поднимался промышленный потенциал республики.

Семейный подряд

Затем подросла дочь Галина, закончила Новосибирский электротехнический институт и вернулась с мужем в родной Фрунзе, работала в этом же институте, только в другом отделе – электроснабжения и автоматики.

Получался своеобразный семейный подряд: Галина Викторовна занималась в составе своей группы внешним электроснабжением промышленных предприятий, то есть подводила энергию к тем объектам, которые проектировала ее мама со своим отделом. А зять нашей героини Леонид работал в Сельэнергопроекте, и тоже ГИПом.

Высшая когорта

На вопрос, что самое трудное в работе проектировщика, ее дочь Галина Викторовна ответила так: «Главные инженеры проекта (ГИПы) – это высшая когорта, они стояли у руля, разрабатывали направление, давали задание отделам. Очень важным элементом их работы было умение отстоять свое видение проекта, оценить его стоимость и качество, утвердить сроки, которые всегда были сжатые, к какой-либо дате, всегда срочно… И при этом обеспечить рабочий настрой в коллективе. Мама могла это сделать без нажима, крика, сохраняя добрые отношения с людьми».

«У нее была огромная нагрузка, ведь с 1973 года мама помимо работы была секретарем парторганизации. Понять ответственность может лишь тот, кто знает, сколько времени отнимала эта работа. И еще, сколько я помню, мама всегда занималась подпиской на газеты и журналы, выполняла трудоемкое общественное поручение, да еще и с финансовой отчетностью», - говорит она.

Но работа не лишала ее других радостей жизни. «Мама была страстной филателисткой, - рассказывает ее дочь, - прошла путь от истоков, когда марки продавали на улице, прямо на газетке, до знатока в этом деле. У нас хранятся альбомы, в которых собраны целые коллекции марок, серии, тематические направления. А вторым ее увлечением было вязание. Какими только изделиями она не удивляла нас!»

Удивительно гармонично умели жить люди той эпохи, сначала отдавая все силы работе, а потом находя их вновь и вновь для замечательных увлечений, украшая тем самым свою жизнь и жизнь своих близких, делая ее богаче, ярче, осознаннее.

Вчера и сегодня

В материалах об экономическом развитии республики того периода особенно отмечаются успехи, достигнутые в 1960-1970-е – как раз годы работы нашей героини. Только за семилетку 1959–1965 гг. построено и введено в эксплуатацию 58 крупных промышленных предприятий, энергетических объектов и 138 крупных цехов и участков (всего 196). И все объекты начинались с нуля.

Если до революции карликовая промышленность (добывающая) была в основном сосредоточена на юге, то к 1970 году в республике сложились два крупных промышленных центра - города Фрунзе и Ош.

Можно сказать, что развитие промышленности разительно изменило облик республики, стало главным урбанизирующим фактором. Появились города горняков – Чаувай, Каджи-Сай, нефтяников – Кок-Таш, Майлуу-Суу и другие. Численность городского населения с 1926 по 1970 год увеличилась более чем в 9 раз, и к началу 1970-х в Кыргызстане насчитывалось 15 городов и 35 поселков городского типа.

Эти данные опубликованы в Вестнике КРСУ за 2013 год. В сборнике указано, что в столице было сосредоточено 86 промышленных предприятий и 43,6 процента промышленно-производственного персонала республики. Во Фрунзе производилось большинство важнейших видов продукции - химической, машиностроительной и металлообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности.

К 1970 году в КиргССР темпы роста общего объема продукции промышленности по сравнению с 1940-м увеличились в 29 раз. Промышленная продукция из республики начала

экспортироваться в 30 стран мира.

И работа нашей героини как главного инженера многочисленных проектов была одной из важнейших составляющих этого подъема некогда отсталой республики, формирования ее индустриальной мощи, создания рабочих мест, а значит, и благосостояния граждан.

Нынешний облик Бишкека контрастен: вдоль одних улиц – многочисленные торговые центры, вдоль других – развалины заводов. Может быть, поэтому сегодня особенно важно вспомнить тех, кто строил Кыргызстан, чтобы не повторять ошибок лихих 1990-х, когда в лихорадке алчности особо рьяные растаскивали и распродавали для личного обогащения то, что создавалось для всего народа трудом предшествующих поколений.