Моя страсть – цирк

Какой мальчишка или какая девчонка не мечтает попасть в настоящий цирк! Каждый хочет увидеть эту сказку, наполненную волшебством, загадками, вызывающую в сердце трепет и восторг. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, канатоходцы, дрессировщики - радость от общения с ними стопроцентная, положительные эмоции естественны и не наиграны. В цирке не приходится корчить из себя знатока и ценителя режиссерского замысла, просто сидишь и наслаждаешься трюками артистов, в том числе и четвероногих. В этом удивительном мире, где даже самый заядлый скептик не останется равнодушным, где человек всегда молод душой, и работает наш герой Анарбек Айталиев.

Первая любовь

То, что мой собеседник - человек добрый и отзывчивый, заметно стало с первых же минут общения с ним. Он легко вспоминал забавные истории, которые с ним происходили, и с энтузиазмом говорил о номерах, постановках и своих учениках.

Родился Анарбек в городе Таласе, вместе с семьей переехал в столицу. С детства был очень активным, многим увлекался. Как и все ребята, немного шалил, гонял мяч во дворе и особо не задумывался о будущей профессии. Однако все поменялось в один миг.

В 13 лет родители повели паренька в цирк. И когда он увидел это красочное, динамичное и захватывающее зрелище, головокружительные трюки артистов, то был просто очарован. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. После выступления он сказал себе, что должен быть там, в мире, который просто покорил его. А когда зазвучал марш И.Дунаевского «Советский цирк», когда артисты прошли по арене парадом-алле, он понял, что у него появилась настоящая мечта и цель в жизни.

Преодоление

В 1964 году во Фрунзе объявили набор для создания тогда первого республиканского циркового коллектива. Прочитав эту новость в газете, окрыленный своей мечтой, школьник пришел на пробы, однако его не взяли. Несмотря на неудачу, наш герой не опустил руки. Он ходил в кружки, чтобы научиться хотя бы шарики бросать, прогуливал школу. А мать, узнав об этом, наказывала, бывало, что и прутиком отхлещет. А он неотступно стоял на своем и делал очередную попытку, но безрезультатно. Тогда, разозлившись, Анарбек принимает отчаянное решение.

«Я заявил родителям, что если меня не возьмут, то убегу из дома. После чего мама взяла меня за руку и привела в цирк. Этот день у меня навсегда останется в памяти. Директора звали Людмила Валентиновна, женщина в возрасте, очень строгая, прошедшая войну. Когда мы вошли к ней, она сидела и курила папиросу, спросила, что нам надо. Мама, крепко держа меня за руку и гладя по голове, сказала в ответ, мол, вот Фатиму взяли, Тыныбека взяли, а моего сына не берете… Директор долго молчала, пристально рассматривая меня, и наконец произнесла: «Ладно, беру тебя, начинай заниматься». Что? Я не верил своим ушам. Меня взяли? Услышав эти заветные слова, я был на седьмом небе от счастья», - вспоминает он с улыбкой.

Горечь разлуки

Анарбек сразу же влился в коллектив, подружился с ребятами. Вначале был вольным студентом, соглашался на любую работу, лишь бы его не выгнали. Перепробовал многие жанры, хотел стать и велофигуристом, и акробатом, и жонглером, ездил на мотоциклах. Однако счастье длилось недолго, в 1968 году коллектив расформировали.

Молодой человек сильно переживал, ему казалось, что счастье так близко, что он наконец-то достиг того, о чем столько грезил. Как быть? Что делать? И вот удача: один из тренеров предложил ему поехать в Москву. От такого заманчивого предложения он, конечно, не отказался.

Так началась кочевая жизнь циркового артиста. Первые гастроли состоялись в Душанбе, где он успешно работал акробатом. Но вскоре судьба опять разлучила его с любимым делом: юношу призвали в армию.

После службы молодой жизнерадостный парень, полный сил, возвращается в коллектив, а там его место уже занято. Огорченный этой новостью он пошел искать счастье в таджикской труппе. Там пробует заниматься джигитовкой и уже спустя год начинает ездить на коне лучше, чем местные артисты, потому что у него за плечами была школа акробатики, которую он прошел в Кыргызстане. Но и тут Анарбек долго не задерживается.

Универсальный артист

Знакомые порекомендовали поехать в Россию, в то время там проходил набор в один из коллективов. На свой страх и риск он покупает билет на последние деньги и с тревогой в душе отправляется в город Саратов.

«Приезжаю туда, а там огромная комиссия, все сидят такие важные и смотрят на меня скептически, мол, покажи, что умеешь. А я им в ответ: а вам что надо? Все были удивлены моей дерзостью. Вывели лошадь, и я в течение 5 минут в одном заезде продемонстрировал все трюки, которые они показывали целый номер. А они все продолжали меня испытывать. И когда я продемонстрировал все, на что способен, они были поражены и сказали, что искали именно такого артиста, как я», - рассказывает он с гордостью.

Так наш герой оказался в Московском цирке, с которым он гастролировал по всему миру, побывал в 56 странах.

Это были годы неустанного труда, шлифовки своего мастерства, характера, умений и навыков. За это время он превратился в универсального артиста и стал получать приглашения из Европы, Америки… Но покидать родину не захотел и остался в Союзе.

Уроки французского

Жизнь такого творческого человека, безусловно, наполнена различными смешными историями, курьезными моментами, и вот один из них.

«Турне. Франция. Готовимся к представлению. Я очищаю манеж от конского навоза и вдруг нечаянно задеваю чье-то женское белоснежное пальто. Откуда оно здесь? Быстро поднимаю голову и вижу перед собой… кого бы вы думали? Саму Мирей Матье! А рядом с ней, не поверите, стоят Ален Делон и Шарль Азнавур. О боже! Я подумал про себя, да это же мировые звезды. Я робко извинился, а директор в ярости погрозил мне кулаком. После выступления великая певица подошла к нам со своей свитой и выразила восхищение номером. Гости подарили нам цветы, фрукты, шампанское. А я стою довольный от услышанного и, вспомнив забавную встречу, произошедшую только что на этом же месте, расплываюсь в улыбке», - рассказывает он и снова смеется.

Тонкая натура

Творческие люди - натуры тонкие, а порой даже и привередливые. Таков и наш герой. Он долго ходил холостым, выбирал из множества прекрасных девушек, которых встречал на своем пути во время гастролей.

«Однажды директор мне говорит, мол, что ты ходишь, носом вертишь, смотри, какая красавица, поклонница твоя, ездит за нами в каждый город. Возьми да и женись. А я пригляделся, смотрю на нее: вроде хороша. Так все и завязалось. Сыграли свадьбу. Жили в мире и согласии, родились дети - дочурка и сыночек. Однако со временем судьба нас развела, и мы разошлись», - рассказал Анарбек.

Затем он приезжает в Кыргызстан и полностью отдается профессии. И работа заменила ему многие потери. Что поделать? Такова жизнь. Человек всегда стоит перед выбором, и, приобретая что-то, он теряет нечто не менее важное.

«Золотой клоун»

Сегодня артисту уже 62 года, но, несмотря на солидный возраст, он даст фору многим молодым. Наш герой верен своей профессии вот уже на протяжении полувека. В данный момент работает в Кыргызском государственном цирке тренером, собрал группу из ребят, с которыми делится своим богатым опытом, старается и из них вырастить универсальных артистов. Таков его вклад в развитие отечественной культуры, продолжение цирковой плеяды.

Во время беседы тренер и словом не обмолвился о своих достижениях, званиях и наградах, рассказывая лишь о гастролях, выступлениях и своих воспитанниках.

Однако выяснилось, что у него множество наград, я не стану их перечислять, чтобы не утомлять читателя, назову лишь самую престижную из них: статуэтка «Золотой клоун Монте-Карло», которую, между прочим, ему вручала лично принцесса Монако Стефания.

Гадкие утята

Анарбек Тагайматович - строгий, требовательный, но очень заботливый, утверждают его ученики. Мне удалось побывать на одной из его репетиций. Было очень интересно наблюдать за тем, как он работает с подростками.

На манеж вышла самая старшая из его учениц - 13-летняя Кристина. Она показывала трюк со стульями: сначала поставили четыре бутылки, на них водрузила стул, на него еще один и еще, так всего четыре уровня. Видно было ее волнение и страх, так как она находилась на высоте. Но тренер подбадривал ее, шутил, чтобы снять напряжение. И в результате у девочки все получилось.

Наш герой каждый день приходит на работу и, видя своих любимых учеников, их достижения и результаты, забывает о многих проблемах и полностью погружается в профессию. Ведь для него великое счастье - понимать, что неумелые «гадкие утята», которые пришли к нему вчера, завтра превратятся в прекрасных лебедей, величественно и красиво летящих под куполом цирка.

Этот человек просто горит на работе, живет и дышит цирком, для него это и давняя страсть, и юношеская мечта, и любимая профессия, и смысл сегодняшнего дня. Что ж, еще не вечер, и у нашего героя еще многое впереди!