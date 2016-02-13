Покоритель высот Рудольф Маречек

Несмотря на дождь со снегом в Чехословакии, в городе Жилина, 29 марта 1925 года на перрон приехало множество людей провожать членов кооператива «Интергельпо». В этот день из середины благополучной Европы в далекую Киргизию, азиатскую окраину новой страны советов, выехало более 370 человек, объединенных одной идеей – созданием нового справедливого общества на основе равноправного труда. Интергельповцы знали, что впереди их ждет много трудностей, но они были готовы бороться с ними.

В пять часов утра 24 апреля 1925 года эшелон подошел к станции «Пишпек». Их встретила степь, покрытая полынью и камышом, но прибывшие знали: скоро силой их мысли и трудом здесь должны были подняться корпуса фабрик и мастерских, зашуметь новые машины и станки, распахнуться двери школ и клубов. Организатором этого кооператива был убежденный интернационалист Рудольф Маречек.

В поисках идеи

«Мой дедушка родился 29 февраля 1888 года в селе Новый Грозненков, на Моравии. Позже он покинул родные места и отправился искать работу по Европе. В 1910 году он оказался в Одессе, где начал осваивать русский язык. Для моего деда тот период был временем знакомства с пролетарским движением и осознания масштаба социальных проблем, назревающих в мире», - рассказывает внучка Рудольфа Эльвира Маречек.

Вскоре будущий интергельповец вернулся на родину, нашел там работу столяра-краснодеревщика и женился на модистке Альбине Будиевиц. В 1913 году в семье родился сын Мирослав, в 1915 году - дочь Венцеслава. В это время шла Первая мировая война. Началась тотальная мобилизация мужского населения на германский фронт. Мало того, в Австро-Венгрии наступило время жесточайшего террора против «русинов», любая связь с Россией могла стать причиной ареста. Без суда и следствия человека отправляли в концлагерь.

Уходя от войны и жестокого террора, Рудольф Маречек перевозил семью из одного города в другой, а весной 1917 года он оказался на территории России. Тогда Временное правительство потребовало от него либо покинуть пределы страны, либо отправиться на одну из ее окраин. И он выбрал Среднюю Азию.

Первые коммуны

«Вместе с женой и тремя малышами, к тому времени родился мой отец Боривой, дедушка Рудольф направился в город Верный (ныне Алматы). К сожалению, по дороге от скарлатины умерли Милослав и Венцеслава, а мой папа был грудничком, поэтому, наверное, и выжил. Кстати, после него родилось еще трое детей, а он стал старшим», - вспоминает Эльвира Маречек.

В Верном Рудольф устроился главным редактором первой коммунистической газеты, ныне это популярное издание называется «Огни Алатау». По словам внучки, в тот период ее деду не давали покоя воспоминания о Бессарабии - ныне Молдавии, где в юные годы ему довелось пожить в коммуне. Это серьезным образом повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Его воображение захватили идеалы свободы, равенства и братства.

В результате раздумий весной 1918 года в городе Верном он собирает массу народа и организует первый сельскохозяйственный кооператив. Всех этих людей Маречек вдохновляет на создание коммуны на берегу Иссык-Куля, так как его привлекли величественные горы, красота и природа края, в котором он однажды побывал. Воодушевленные его идеями люди на конях, запряженных в груженые телеги, поехали осваивать соседний регион. По дороге он остановился в Пишпеке, стал агитировать и его жителей. Таким образом, благодаря ораторским способностям Маречека и его умению вести за собой людей к озеру отправились два обоза, на их основе затем было организовано два будущих колхоза. Один из них - «Тюп», другой - «Заря Свободы», который Рудольф и возглавил.

Первопроходцам пришлось хлебнуть забот, проблемы возникали одна за другой: для поднятия колхоза не хватало ни подобающего оборудования, ни инструментов, ни машин, но несмотря на это люди осваивали землю, и жизнь постепенно налаживалась.

Посол доброй воли

Биография Рудольфа Маречека была бы неполной, если не рассказать о важном эпизоде из его жизни, который был связанн с мятежным 1916 годом. Известно, что тогда от череды кровавых межнациональных столкновений пострадали и поселки российских переселенцев, и коренное население. Многие местные жители бежали в Китай, а царской Россией был издан указ, запрещающий киргизам жить в долинах Семиречья. Но после революции в 1917 году советская власть аннулировала этот указ и объявила амнистию изгнанным, и тогда потребовался человек, который донес бы радостное известие до беглецов. Но желающих отправиться в путь с этим заданием не находилось.

Тогда наш бесстрашный герой взял эту миссию на себя. В сентябре 1918 года вместе с проводником, хорошо знавшим горные тропы, он отправился в трудный и опасный путь в Китай через Тянь-Шань. Им обоим удалось верхом на лошадях преодолеть несколько сложнейших перевалов на высоте 5 тысяч метров. Часто по дороге они видели скелеты и части тел погибших людей, шедших этими же маршрутами.

По словам Эльвиры Маречек, когда путники добрались до Поднебесной, их подстерегала неожиданность. «Яркая европейская внешность деда, его модное оранжевое пальто, высокие ботинки привлекли к себе внимание, и он был арестован как германский шпион и брошен в зиндан, а его проводник отправился искать киргизов», - рассказывает она то, что узнала от деда.

Возможности с кем-то объясниться у Рудольфа не было, он не знал китайского языка, положение стало казаться безвыходным. Проходили дни, изредка пленников выводили на базар, где их кормили подаяниями. Арестанты-азиаты были в деревянных колодках на шеях, и только он, будучи европейцем, мог свободно перемещаться.

Но однажды на рынке ему повезло: он встретил французского путешественника, которому и объяснил ситуацию, и тому удалось убедить охранника в присутствии толмача выслушать посланца советского Семиречья. На следующий день Маречек получил официальное разрешение собрать обоз киргизов-переселенцев, не имеющих долгов перед Китаем. И вскоре караван из 500 семей отправился на родину через заснеженные горные перевалы и долины. Многие люди гибли от холода и голода, но желание вернуться в исконные края было сильнее всех трудностей.

Дорога была почти преодолена, но в нескольких десятках километров от Пржевальска в сазах утонул конь Рудольфа, болото засосало и его теплые вещи, а он продолжал идти до тех пор, пока не упал обмороженным без сознания. Его нашел житель Покровки, который и повез его в больницу, а уже через несколько недель выздоровевший путник начал активную работу по сбору утвари и вещей для переселенцев из Китая и местной бедноты.

Идея создания «Интергельпо»

«В Пржевальске у дедушки с бабушкой родились Драгомир и Владивой, но в 1921 году семья уезжает в Чехословакию, чтобы оттуда организовывать реальную помощь молодой рабоче-крестьянской республике. На родине у них рождается еще младший сын Кветослав», - вспоминает любящая внучка.

В одном из воспоминаний Рудольф Маречек пишет: «С группой рабочих города Турчанский – Святый Мартин в 1923 году я принял участие в революционной демонстрации Первого Мая, руководимой коммунистами. В этот день в узком кружке товарищей в первый раз я поставил вопрос об организации рабочего промышленного кооператива с переселением в далекое Семиречье и завербовал первых активных помощников, из которых создал организационное ядро».

Тогда перед членами собрания Рудольф зачитал обращение Ленина к пролетариату всех стран об оказании помощи рабочим Советской России. Именно в этот день было решено создать промысловый кооператив, и началась титаническая работа. Проводились митинги на площадях маленьких городов Чехии и Словакии, составлялись и корректировались списки участников.

Каждый вступающий в члены кооператива должен был располагать значительным для рабочих капиталом. Это сумма 5 тысяч крон, из которых 2 тысячи должно было пойти на покрытие дорожных расходов и 3 тысячи составить пай на покупку машин, станков и оборудования.

На новую родину

Первый транспорт в Киргизию с подготовленными к работе машинами и инструментами, а главным образом со специалистами и мастерами отправился весной 1925 года. Но Рудольф оказался лишь провожающим на перроне. Прямо накануне отъезда ему не выдали визу, пытаясь тем самым обезглавить кооператив, ведь бурная деятельность ее членов не нравилась местным буржуазным властям.

«Тогда дедушка получает политическое убежище в Москве, документ на пять лет давал вид на жительство на берегу Волги. За это время он получает высшее образование по специальности инженера-мелиоратора, а также успевает организовать и перевезти на берег реки еще одну коммуну», - рассказывает Эльвира Маречек.

Рудольф Павлович нагонит свой кооператив только через пять лет, в 1930 году, и всю оставшуюся жизнь будет доказывать свою невиновность, ведь тогда людям пришлось уехать в неизвестные края без его знаний и опыта. Правда, затем ни он, ни его четверо детей не работали в «Интергельпо».

Сам он поселится на берегу Иссык-Куля, вел активную общественную работу, преподавал в сельхозтехникуме в военное и послевоенное время, занимался строительством БЧК. А спустя многие годы ему предложили партийную работу в Праге, но он уже не мог представить себе жизни вдалеке от Тянь-Шанских гор.

Преодоление

Усилиями и неустанным трудом членов чехословацкого промыслового кооператива в республике появилась текстильная, мебельная, перерабатывающая, кожевенная и швейная промышленность.

Интергельповцы построили первую электростанцию и множество социальных объектов. Всего в Киргизию прибыло четыре эшелона, а это 1 тысяча 78 человек. Первые годы для них оказались самими трудными. Все они жили в разрушенном лагере для военнопленных, и в семьях переселенцев на тот период умерло сорок детей от одного до трех лет.

Рудольф Маречек приложил много усилий для того, чтобы в истории осталась благодарная память о рабочих этого хозяйства, чтобы жизнь этих людей и их потомков была оценена руководством Киргизии и Чехословакии. Он посещал Пражский Кремль по приглашению президентов как почетный гость и оттуда привозил своим соратникам различные награды и ордена от руководства страны.

Покоряя вершины

«Дедушка возглавлял Пржевальскую секцию альпинизма при сельскохозяйственном техникуме и все свободное время проводил в экспедициях. Он совершил тридцать восхождений. Почти все вершины были впервые покорены и получили имена, созвучные идеям того времени: пик Фучика, Запотоцкого, Тольятти, Готвальда, Советско-Чехословацской дружбы и так далее. Он подготовил сотни молодых спортсменов, а свое последнее восхождение сделал в возрасте 76 лет! В горах Заилийского Алатау скальную вершину, взметнувшуюся двумя зубцами к небу, казахские альпинисты назвали в его честь!» – с гордостью говорит Эльвира Маречек.

По ее словам, его дом в Пржевальске называли «Веселый чердак», там останавливались альпинисты перед сложнейшим восхождением на вершины Восточного Тянь-Шаня. Скалолазы любили слушать рассказы этого энергичного человека с белой пушистой шевелюрой и васильковыми глазами. Частенько он пел чешские песни своим необычным гортанным голосом, полным энтузиазма и силы. В те годы он жил со своей второй женой, Анной Афанасьевной. И где бы ни находился Рудольф Маречек, он везде открывал клубы международного языка идо, реформированного эсперанто, собирая вокруг себя людей, которым были близки идеи интернационализма и взаимопомощи.

Светлая память

Удивительная судьба человека, вдохновленного идеями равенства, братства, справедливого переустройства мира, который оказался в далеком и неизведанном для европейцев солнечном Семиречье. На этой земле благодаря его таланту идейного вдохновителя и рабочим рукам членов кооператива вырос настоящий городок будущего - социалистический. Согласитесь, что далеко не каждому удается увидеть реальное воплощение своей мечты. Рудольфу Маречеку удалось.

В насыщенной событиями жизни этого счастливого человека были взлеты и испытания на прочность. Во времена сталинских репрессий его посадили в тюрьму на 11 месяцев как австрийского шпиона. Несколько раз арестантов выводили на расстрел, но он неизменно оказывался в числе счастливчиков, которых миновала шальная пуля. Он прожил немало и ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Об этом удивительном человеке можно писать романы, ведь он был героем своего времени!