Победы Виктора Тюменцева

Виктор Тюменцев являет собой пример мужества, оптимизма и трудолюбия. Всю жизнь посвятил любимому делу (иностранным языкам) и спорту. В 70 лет, когда многие на заслуженном отдыхе, не сбавляет обороты. Ездит на соревнования, побеждает и находит новых друзей. Он рассказал ИА «24.kg» о себе и раскрыл секреты долголетия.

Детская мечта

«Родился я в 1946 году в городе Горьком. Когда мне было полтора года, отец, участник Великой Отечественной, увез нас с матерью к себе на родину – в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ в Иркутской области. Там я и занялся физкультурой.

Когда учился в пятом классе, проходили школьные состязания по лыжным гонкам. Я бежал без палок, в валенках. Сильно хотел победить и финишировал первым. Физрук обратил на меня внимание. Вскоре я получил настоящую лыжную экипировку и стал участвовать в районных и областных турнирах. В десятом классе выполнил первый спортивный разряд. Параллельно увлекался легкой атлетикой, развивая в себе выносливость.

В 1960-м в Риме проходила Олимпиада, на которой эфиопский бегун Абебе Бикила босиком выиграл марафонский забег. Я, всегда следивший за мировыми спортивными новостями, узнал об этом, и тоже захотел пробежать марафон. Однако подростков у нас в то время к таким соревнованиям не допускали. Участвовал в забегах на более короткие дистанции. Например, на бурятском спортивном празднике Сурхарбан, опередив взрослых, выиграл забег на пять тысяч метров», - вспоминает Виктор Тюменцев.

Общение с миром

«Еще в школе увлекся английским языком. Рос в многодетной семье, но родители нашли средства, чтобы я мог получить высшее образование. Поступил в Горьковский институт иностранных языков, готовивший переводчиков для работы в развивающихся странах. На третьем курсе меня направили в Индию, где СССР строил военно-промышленные объекты. Поработал там год и вернулся в институт. Выучил английский и французский языки.

Два года служил в армии. Первый год в качестве военного переводчика провел в Судане. Пока был в отпуске на родине, в этой стране произошла попытка государственного переворота. Я туда не вернулся, а попал в Киргизию - в училище, где давали образование иностранным военнослужащим. Да так здесь и остался. Отслужил, а потом работал в училище переводчиком и преподавателем. Когда Союз распался, сотрудничал с международными организациями и Азиатским банком развития. Был и переводчиком, и редактором, и менеджером, и педагогом. Все это время не переставал тренироваться, даже за границей: вставал рано утром и выходил на пробежку на улицы Берлина, Лондона, Парижа…

Участвуя в зарубежных соревнованиях, завел друзей из стран СНГ и дальнего зарубежья. Хорошо знал бронзового призера Олимпиады-1980 в марафоне Сатымкула Джуманазарова. А с ветераном ВОВ, фотографом и бегуном Петром Чесноковым много лет назад познакомился на пробежке в Карагачевой роще.

Свой первый марафон преодолел в 1988-м. Было это в Москве. В том же году пробежал 42 километра в Ташкенте, выполнив норматив второразрядника. В 42 года! У любителей бега считается престижным «выбежать» из трех часов. Мой лучший результат – 2 часа 50 минут.

Через год участвовал в марафоне «Тынчтык-89» - последнем в нашей столице. Прибежал вслед за членами сборной Кыргызстана. Бегал в Риге, Ашхабаде, Новосибирске, Алматы… Всего у меня в активе 18 марафонов, один ультрамарафон (60 километров) и 57 полумарафонов (21 км)».

Миссия в «Манасе»

«Дважды работал с американским спецназом, приезжавшим в КР для обучения местных военнослужащих. В 2001-м пригласили на базу США в аэропорту «Манас». Несколько лет был переводчиком, а затем советником замкомандующего.

Мой командир (на 20 лет моложе меня) был лучшим бегуном базы на дистанциях от 5 до 42 километров. Он уважал меня за то, что я бегал марафон быстрее него. На базе США я ни разу не видел, чтобы офицеры ВВС курили. «Считаем, курение мешает нашей карьере», - говорил мне командир.

За девять лет на базе я не пропустил ни одного дня по болезни. Все, что заработал, вложил в образование пятерых детей. Сейчас они живут в Америке, Англии, Норвегии и России. Все сыновья знают английский язык, а один владеет пятью языками», - говорит Виктор Владимирович.

Дух победы

«Марафон – это трудно. Чтобы преодолеть его, нужна не только физическая, но и моральная подготовка. Во мне спортивный дух не иссяк. Всегда стараюсь пробежать как можно лучше и до сих пор нередко занимаю первое место, даже соревнуясь с более молодыми атлетами.

В 2015-м пробежал шесть полумарафонов, выиграл четыре. Гостя у сына в Техасе, участвовал в трех пробегах. Легкая атлетика в США необычайно популярна. При населении 326 миллионов официально зарегистрированных бегунов там 42 миллиона. В год проводится более трехсот марафонов.

В этом году у меня не меньше стартов. Главная задача – пробежать марафон в Астане, намеченный на 4 сентября. Я перестал участвовать в забегах на 42 км 12 лет назад. Было некогда уделять тренировкам столько времени, как раньше. Теперь хочу доказать себе и другим, что можно бегать марафон и в 70 лет.

В свободное время читаю книги на русском, английском и французском языках. Например, меня интересует творчество японского писателя Харуки Мураками, являющегося, кстати, марафонцем. Коллекционирую рок-музыку. Нравятся английские группы Muse, Deep Purple, Pink Floyd, Duran Duran и творчество Joe Bonamassa».

Достояние семьи

«Еще в 1982-м стал членом клуба любителей бега «Алмаз». Сегодня в нем около 50 человек. Некоторые бегают целыми семьями.

Мой девиз: «Пока живу - бегаю. Пока бегаю - живу». Пять раз в неделю тренируюсь, хожу в баню. В Токмаке, куда я переехал из Бишкека, отличные условия для занятий легкой атлетикой. Бегаю в ущелье, по травке, по песочку. Здоровье у меня прекрасное. На свои годы себя не ощущаю, и, как правило, мне дают гораздо меньше лет. Занятия спортом дарят здоровье и бодрость. К жене, действующему кардиологу, за помощью не обращаюсь. А вообще она говорит, что мужчин-пациентов моего возраста у нее нет – не доживают.

Благодарен жене, что относится с пониманием к моим тратам на экипировку и поездки на состязания. Лучше тратиться на это, чем в будущем на лекарства», - считает Тюменцев.

«Теща живет в столице. Ей 87 лет, и она до сих пор работает. Жена, недавно остававшаяся у нее на ночь, рассказывает: «Смотрю, в пять утра встала и зарядку делает. Целый час». Выяснилось, что несколько лет назад я оставил в ее квартире журнал с описанием утренней зарядки. Теща его изучила и стала делать упражнения.

Раньше в микрорайоне некоторые, видя, что я бегаю, посмеивались. Со временем появились последователи – среди молодежи и не только. Один сосед, которому под 70 лет, курил, выпивал и жаловался на больное сердце. Недавно я встретил его на пробежке – бодрым и довольным.

Так что занимайтесь бегом! Начинать никогда не поздно».