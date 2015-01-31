Кыргызская мафия

Так уж случилось, что Бактыбек Октябревич Барыктабасов стал первым среди кыргызов портным, которого мне довелось встретить. Профессия эта для мужчин в нашей стране довольно редкая. Далеко не каждый джигит обладает умением отремонтировать даже конскую сбрую и свой ремень, чего уж говорить о высоком мастерстве владения швейной машинкой и тонкостях кроя.

Но не только высокий профессионализм отмечаешь в работе Бактыбека, или Бахи, как он себя называет. Его фирменным знаком можно назвать ослепительную улыбку, которой он встречает клиентов в своей мастерской. Кажется, что иссык-кульское солнце, которое он впитал с детства, так и освещает всю его жизнь.

Первые стежки

Их Баха проложил рано, в 8-9 классе, соорудив свои первые модные брюки из брезента. «Тогда джинсы для сельского паренька были недостижимой мечтой, - рассказывает Бактыбек. – Но я был модником, мне хотелось красиво выглядеть, а семья многодетная, приходилось что-то придумывать. Но я старался, и получалось. Даже учителя говорили, что я очень стильный».

Вспоминая юность, Бактыбек рассказывает, что по-настоящему швейным делом его увлек старший брат. «Он был самоучкой, но прекрасно шил куртки. Самые модные. И дорого их продавал. Это стало стимулом и для меня, - говорит собеседник. – Но пришел я к этому не сразу. Сначала выучился на тракториста в сельском ПТУ. Отслужил в армии. Отец сильно заболел, а матери трудно было содержать шестерых детей, и мне пришлось поехать в столицу, пойти грузчиком в ЦУМ. Там я встретил свою будущую жену».

Просто любовь

По ходу дела замечу, что жена у Бактыбека редкая красавица. Высокая, стройная, с утонченными чертами лица, она могла бы украсить обложку любого глянцевого журнала мод. Даже сейчас Тынара, будучи матерью троих взрослых детей и бабушкой нескольких внуков, выглядит прекрасно. Именно она поддерживала мужа в самые тяжелые для семьи времена. Умела ставить цель, терпеть на долгом пути ее достижения, самой впрягаться в дело и при этом согревать своим теплом и светом мужа и детей.

Увидел ее Бактыбек в 1983 году на фотографии у своей сестренки. Выяснил, что она работает продавцом, и тоже в ЦУМе. «Вот это совпадение! Работаем рядом, я не знал», - сказал он и пошел знакомиться.

Парень он был хоть куда, с модной стрижкой, о которой гудел весь центральный магазин. Сходу заговорил по-русски, тогда это было круто. А она еще долго его стеснялась и называла «байке».

«Знаете, я поначалу не думала, что выйду за него замуж. Росточком он был для меня маловат. Но он так красиво ухаживал, что я не смогла устоять. Через арык переносил на руках. Полтора года дружили. За всю жизнь ни разу не пожалела, что вышла за него. Он очень трудолюбивый человек», - рассказывает Тынара.

В одной упряжке

«Мастерством портного я овладевал по совету брата, делал это постепенно, - продолжает Бактыбек. – С трудом устроился на фирму «Киргизия». Мужчин туда обычно не брали. Потому что они овладеют всеми операциями и уходят в частники, а место опять пустует. Ко мне прикрепили опытную наставницу. Пять месяцев учился у нее. Технологии тогда были усложненные. Шили дубленки. Я тоже сшил несколько изделий. Потом ушел на практику в ателье №3. Помню свою первую кожаную куртку. Детскую. Кто только ее ни носил. Все детки по очереди. Она и сейчас дома висит».

«Что было потом? Начал свое дело. Стал работать дома. Тогда во Фрунзе еще действовал кожзавод. Сырье брал и оттуда, и у частников. Постепенно обрастал клиентами. Бывало, в неделю шил по 14 курток. Тогда стал очень хорошо зарабатывать. Примерно по 500-600 рублей в день, - вспоминает он. – Это так радовало, потому что начинали жить очень трудно. Когда был грузчиком, зарабатывал 80 рублей. За квартиру, которую снимали, отдавал 50 рублей, на жизнь оставалось 30. А тогда уже сын родился. Едва концы с концами сводили».

Но большие заработки баловали не слишком долго: рухнул Советский Союз, и в республику хлынул китайский ширпотреб. Конкурировать с дешевыми товарами стало невозможно. Спасало их низкое качество - многие изделия требовали переделки или реставрации. Массовка была маленьких размеров, не учитывала особенностей фигуры многих людей. Обладатели солидного живота, люди, имеющие сутулость, руки длиннее или короче обычного, – все оказались в числе клиентов Бактыбека Барыктабасова. К этому времени подросли сыновья, начали помогать. А жена и так всегда была рядом. Шить ее еще в детстве научили бабушка и мама, говоря, что хорошее ремесло всегда прокормит.

И семья сделала ход конем: не стала ждать клиентов на дому и вышла к ним навстречу. Прямо на улицу, где и установили павильон.

Впрочем, до потока клиентов тогда было еще далеко. Не сразу люди протоптали к ним дорожку. Есть такое понятие в бизнесе – «наработать точку». Семья Барыктабасовых нарабатывала ее с трудом. Хоть место и было проходным, о мастере знали немногие.

«Ежедневный заработок составлял от 30 до 230 сомов. Стыдно было. Отчаяние наступало, - рассказывает Бактыбек. – В тот момент очень поддержала жена. Она сказала: «Потерпи, не все знают, что ты здесь. Но все, кто тебя знают, придут сюда». Она оказалась права, в скором времени так и произошло».

Недавно в связи с реконструкцией дороги пришлось сменить место. И снова спад клиентов. Примерно процентов на 40. Но теперь они уже знают, что это временно. Придут и сюда, вглубь микрорайона.

Сыновья, дочь, сестра

В разговор легко и непринужденно вступил взрослый сын нашего героя – Эрик. Он несколько лет работает с отцом. «Наша проблема в том, что мы порой сдаемся раньше времени, - сказал он. – У человека должна быть цель, к которой надо идти. Мы в трудные времена поддерживали друг друга, были все вместе. И дело пошло».

Жизнь сама вносила коррективы в их работу, показывала направление, открывала новые ниши, которые надо было заполнять своим трудом. Что они и делали.

Оказалось, что летом заказов меньше, и тогда семья расширила услуги - стали ремонтировать сумки, ремни, реставрировать обшивку сидений, автомобильные чехлы. На рынке открыли контейнер, сейчас там работает второй сын. Он принимает заказы на ремонт всевозможных аксессуаров, чемоданов, кожгалантереи и сам их выполняет. «Ему могут принести кобуру, попросить подогнать по размеру чехол на ружье», - говорит Эрик.

Шли по пути самообучения. Предложили клиенты как-то обшить мягкую мебель – согласились, хотя ни разу не занимались этим. Учились по ходу. Идею подавали люди, обращались с потребностью, им оставалось только сделать.

Как посетитель, я сразу обратила внимание на огромную шкуру волка. Пока она в виде чулка висит в углу, ждет своего часа. Клиент заказал сделать ее в виде накидки на диван. Подобное они будут делать впервые. Тоже задача.

- Как-то клиент заказал партию кожаных брюк, которые отправлял в Москву. Справились, - говорит Бактыбек.

- Наверное, там выдавали их за импортные, ведь наши изделия очень качественные, уходят в России на ура?

- Возможно, - скромно отвечает он и широко улыбается.

В деле много лет активно участвует сестра Бактыбека Айгуль. В павильоне она работает на равных. И это правильно: своему человеку доверия больше.

Подросла и младшая дочка Айгерим. Пожалуй, у нее одной пока есть профессиональное образование: девушка закончила колледж при Кыргызско-Российском Славянском университете по специальности конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Шить в семье умеют все, а вот делать замечательные украшения для волос – пока она одна. Сначала это были подарки подружкам, теперь готовит на продажу. Новое слово в семейном бизнесе.

Вчера, сегодня, завтра…

Работа с клиентами требует времени. Люди с проблемами идут туда, где их ждут, где открыты двери. Поэтому павильон Барыктабасовых работает с утра до вечера. Вчера, сегодня и завтра. Каждый день. «С понедельника до понедельника, - шутят они. - У нас же мафия. Ведь это означает «моя семья». Мало кто об этом знает».

- Ваша работа дает вам что-то для души? – допытываюсь у Бактыбека.

- Еще как. Особенно когда клиент уходит довольный.

- А что вы любите делать больше всего на свете?

- Плавать на Иссык-Куле, - отвечает он неожиданно.

- А что вас больше всего раздражает?

- Когда люди врут. Не переношу этого. Когда свои дети врали, сурово наказывал их.

- О чем мечтаете?

- О своем ателье. Понимаю, что это очень затратно. К сожалению, государство у нас совершенно не помогает предпринимателям. Не успеешь что-то начать, к тебе уже в очередь стоят – плати за все. Мне кажется, что наших чиновников надо направить служить на границу. Уж больно у них нюх хороший.

- Что вы считаете своим достижением? - спрашиваю у Бактыбека и Эрика.

- У меня руки умеют все, - отвечает сын.

- А у меня - голова, - отвечает отец. – Но самого большого достижения у меня пока нет.

А вот с этим позволим себе не согласиться. Глядя на его работу, на умение общаться с клиентами, которые потоком идут в его павильон, где каждому члену семьи нашлась работа, понимаешь: его профессия и семья – самые лучшие достижения. Самые правильные.