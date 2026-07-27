В Бишкеке частично перекрыли движение на пересечении Киевской и Тыныстанова

В столице с 26 июля частично ограничили движение транспорта на пересечении улиц Киевской и Тыныстанова. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкектеплосеть».

Ограничение связано с продолжением работ по модернизации тепловых сетей. Специалисты ведут демонтаж старых и монтаж новых плит перекрытия тепловой камеры, очистку тепловой камеры, а также работы по теплоизоляции.

В предприятии отметили, что предыдущий этап работ на пересечении улиц Киевской и Раззакова уже завершен. Там заменен участок трубопровода диаметром 426 миллиметров.

Горожан и гостей столицы просят заранее учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.