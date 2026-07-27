Минстрой показал, каким будет детский комплекс «Баластан» в Таласе

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана представило подробности проекта детского развлекательного комплекса «Баластан» в Таласе на улице Шамбетова.

Как сообщили в ведомстве, общая площадь комплекса составит 6,5 гектара. В его состав войдут девять современных объектов, а площадь главного здания превысит 17 тысяч квадратных метров.

По информации Минстроя, «Баластан» станет не обычным торгово-развлекательным центром, а многофункциональным пространством, ориентированным на развитие детей и семейный отдых. Здесь предусмотрены современные аттракционы, интерактивные игровые и образовательные зоны, кинотеатр, музеи и другие площадки.

Отмечается, что особое внимание при проектировании уделено созданию безбарьерной среды. Архитектурные решения предусматривают свободное и комфортное передвижение детей с инвалидностью. Кроме того, в комплексе будут использоваться современные цифровые технологии, включая 360-градусные интерактивные проекции, цифровое искусство и тематические мультимедийные пространства.

В министерстве также отметили, что при взгляде с высоты генеральный план комплекса повторяет элемент национального орнамента «Манас».

По данным ведомства, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, поспособствует развитию туризма и станет важным объектом как для жителей столицы, так и для развития региона.

Строительство комплекса началось в октябре 2025 года. Тогда президент Садыр Жапаров заложил капсулу под возведение объекта. Проект реализуется Министерством строительства за счет средств республиканского бюджета.

Сдать комплекс в эксплуатацию планируется в августе 2026-го.