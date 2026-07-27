Более 3,4 тысячи обращений о насилии поступило на телефон доверия 5200

Более 3,4 тысячи обращений по вопросам насилия поступило на телефон доверия 5200 с начала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

По ее данным, специалисты службы принимают обращения граждан, оказывают психологические, социальные и правовые консультации. При необходимости оперативно направляют обратившихся в государственные органы и специализированные организации для получения необходимой помощи.

Министерство призывает граждан не замалчивать случаи семейного насилия и своевременно обращаться за поддержкой. Насилие представляет угрозу не только отдельной семье, но и обществу в целом, оказывая негативное влияние на безопасность и благополучие граждан. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить тяжелые последствия и обеспечить защиту пострадавших.

По итогам первого полугодия 2026-го на телефон доверия 5200 поступило 3 тысячи 480 звонков. Из общего количества обращений:

по фактам физического насилия — 335;

по фактам психологического насилия — 1 тысяча 513;

по фактам преследования — 142;

по фактам экономического насилия — 251.

Кроме того, 1 тысячу 309 граждан направили для получения юридической помощи, а 1 тысяча 302 человека получили психологическую поддержку.

Телефон доверия 5200 работает для оказания своевременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.