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Общество

Форум СМИ и аналитических центров ШОС собрал в Бишкеке 250 участников

В Бишкеке начал работу Форум средств массовой информации и аналитических центров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии участвуют около 250 делегатов из 26 стран.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке проходит Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС
Форум организован Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» совместно с китайским информагентством «Синьхуа». Впервые в столице Кыргызстана собрались руководители крупнейших информационных агентств, СМИ, аналитических центров и научно-исследовательских институтов стран ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Кыргызстан на форуме представляют руководитель Службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, директор КНИА «Кабар» Медербек Шерметалиев, а также руководители отечественных СМИ и экспертного сообщества.

Главная тема форума — «ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству». Участники обсуждают развитие международного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиасферы, гуманитарное взаимодействие и современные вызовы глобальному информационному пространству. 
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/383086/
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