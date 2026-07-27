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Общество

Мэру Бишкека показали, какие работы ведутся в парке имени Ататюрка

Мэру Бишкека показали ход ремонтных и работ по благоустройству в парке имени Ататюрка. Подрядчики рассказали о текущем этапе реализации проекта и планах по дальнейшему обновлению территории.

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По информации представителей подрядной организации, основные работы по подготовке территории уже завершены. В парке продолжаются работы по благоустройству зон отдыха, восстановлению инфраструктуры и приведению территории в функциональное состояние.

Подрядчики отметили, что в парке насчитывается около 14 тысяч деревьев. В ходе реконструкции были выпилены 197 деревьев, которые, по их словам, являлись сухостойными. Вместо них на территории высадили 600 новых саженцев. Как сообщили представители подрядчика, приживаемость новых деревьев составляет 100 процентов.

Также отмечается, что полив зеленых насаждений в парке проводится круглосуточно. Системы орошения работают в штатном режиме.

При обновлении парка особое внимание уделяется сохранению его назначения как места отдыха для горожан. Работы ведутся по отдельным зонам, каждая из которых должна быть адаптирована под свое функциональное предназначение.

В ходе осмотра специалисты также изучили посещаемость парка. По словам представителей подрядной организации, наибольший поток посетителей наблюдается после 16.00. Этот фактор учитывается при организации дальнейших работ.

Обновление парка имени Ататюрка продолжается. 
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/383099/
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