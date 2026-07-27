На Kol Fest художник собрал эдельвейс из старых унитазов

На фестивале Kol Fest появилась необычная арт-инсталляция из демонтированных унитазов. Ее автор — художник Дмитрий Петровский, участник арт-группы «Докса».

По его словам, идею придумал на месте. Во время осмотра территории художник заметил в траве около десяти старых унитазов, собрал их и начал искать форму для будущей работы.

Сначала Дмитрий Петровский хотел превратить их в скамейки, однако при взгляде сверху композиция напомнила ему цветок. В итоге из сантехники он собрал образ эдельвейса — редкого высокогорного растения.

«Мне хотелось показать эстетику и красоту простых вещей, даже тех, которые обычно никто не воспринимает как объект искусства. Издалека люди видят красивый объемный цветок на фоне маков, а когда подходят ближе, понимают, что он сделан из бывших в употреблении унитазов», — рассказал 24.kg художник.

Унитазы автор намеренно не стал очищать или перекрашивать. По его словам, у каждого предмета есть собственная история, поэтому их решили оставить в первоначальном виде.

После завершения фестиваля инсталляцию демонтировать не планируют. Она останется на площадке Kol Fest. Окончательного названия у работы пока нет, однако Дмитрий Петровский допускает, что свяжет ее с эдельвейсом.