Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Иссык-Кульской области

Служба юридической помощи при Министерстве юстиции с 28 по 30 июля проведет выездную акцию «Автобус солидарности» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках акции жители отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно получить юридические консультации. Прием будут вести адвокаты, юристы, а также представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Выездные консультации пройдут по следующему графику:

28 июля — Джети-Огузский район, здание Барскоонского айыл окмоту (улица Малаева, 115);

29 июля — Джети-Огузский район, здание Жаргылчакского айыл окмоту, село Дархан (улица Даниярова, 43);

30 июля — Джети-Огузский район, здание Джети-Огузского айыл окмоту, село Джети-Огуз (улица Мамырбаева, 11).

Консультации будут проводиться ежедневно с 10.00 до 16.00.