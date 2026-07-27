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Общество

В городе Ош задержали женщину за распространение экстремистских материалов

В Оше милиция задержала женщину, которая, по версии следствия, распространяла в социальных сетях материалы экстремистского содержания. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По данным ведомства, экспертиза установила, что опубликованные материалы связаны с экстремистскими и террористическими организациями, деятельность которых запрещена в Кыргызстане.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по статье «Изготовление и распространение экстремистских материалов».

пресс-службы УВД Ошской области
Фото пресс-службы УВД Ошской области. Подозреваемая

Подозреваемой является жительница Ошской области Б.М., 1988 года рождения. Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/383122/
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