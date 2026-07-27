14:36
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Все авиакомпании обязали информировать пассажиров на кыргызском языке

Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров Кыргызской Республики ввело обязательное требование для всех авиакомпаний использовать государственный язык при информировании пассажиров на борту воздушных судов.

Теперь на всех регулярных рейсах, выполняемых в Кыргызстан, из Кыргызстана и внутри страны, объявления должны звучать не только на английском, русском и языке государства вылета, но и на кыргызском. Новые правила распространяются как на отечественных, так и на иностранных авиаперевозчиков.

Согласно требованиям, на кыргызском языке обязательно должны озвучивать инструкции по безопасности, аварийно-спасательным процедурам, информация о взлете, посадке и другие важные сообщения в полете.

Информация на государственном языке должна быть полной, достоверной и соответствовать по содержанию объявлениям, которые звучат на других языках.

В Государственном агентстве гражданской авиации отметили, что нововведение реализуется в рамках государственной языковой политики и направлено на укрепление статуса кыргызского, обеспечение равного доступа пассажиров к важной информации и повышение качества обслуживания в сфере гражданской авиации.

Руководителям всех авиакомпаний поручили подготовить официальные тексты объявлений на кыргызском языке и обеспечить их использование на всех рейсах, подпадающих под действие новых требований. 
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/383126/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
В аэропорту «Манас» открыли часть подъездной дороги и новые парковочные зоны
Air China запускает регулярные рейсы между Пекином и Бишкеком
«Асман Эйрлайнс» выполнила прямой рейс по маршруту Тамчи — Баткен — Тамчи
В аэропорту «Манас» устанавливают LED-экран длиной 115 метров
Главный вход аэропорта «Манас» открыли после масштабной реконструкции
У авиакомпании TezJet аннулировали лицензию после проверки
Аэропорт «Манас» возобновляет вылеты: первый рейс отправится в 11.50
Международный аэропорт «Манас» возобновил работу после инцидента с самолетом
На борту самолета TezJet находился 181 пассажир, в том числе 18 детей
Аэропорт «Манас» закрыт. Рейсы из Москвы и Новосибирска направили в Алматы
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
Бизнес
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
27 июля, понедельник
14:12
В Ат-Башинском районе мужчина лишился руки после взрыва В Ат-Башинском районе мужчина лишился руки после взрыва...
14:10
В Бишкеке после капремонта открыли 600-метровый участок улицы Лущихина
14:09
В Бишкеке после капремонта открыли участок улицы Бердибаева с новыми тротуарами
14:07
Эрулан Кокулов потребовал наказать ответственных за строительство школы № 64
14:03
Новый челлендж: в Кыргызстане молодежь скупает и выливает алкоголь