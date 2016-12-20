Вот так подарок: в США «Секретный Санта» раздал учителям больше $100 тысяч

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В американском городе Далласе «Секретный Санта» (или «Тайный Санта» — рождественская церемония анонимного обмена подарками) поздравил 322 учителя, подарив каждому из них по $400. Об этом сообщил Life.
Первая партия денежных подарков ожидала педагогов школы Edison Middle Learning Center. Перед началом учительского собрания директор сообщил, что «Cекретный Санта» хочет поздравить всех с наступающим Рождеством.
«Санта наблюдал за вами и в канун праздников хочет одарить вас своей любовью», — заявил глава учебного центра.
Вскоре преподаватели обнаружили конверты с подарочными сертификатами на сумму в $400, которые были приклеены к нижней части их стульев.
Такие же конверты спустя день получили учителя еще шести школ Далласа.
Многие преподаватели заявили, что потратят деньги на учеников, а точнее - на благоустройство классов и покупку канцелярских принадлежностей.
«Наконец-то моим ученикам не придется делить одни ножницы на двоих», - заявила учитель Edison Middle Learning Center.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/41996/