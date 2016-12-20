В 2017 году в Кыргызстане пройдет саммит по сохранению снежного барса

Кыргызстан пригласил индийскую сторону принять участие в саммите по сохранению снежного барса, который пройдет в сентябре 2017 года. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

Уточняется, что Кыргызстан и Индия приветствовали ратификацию Парижского соглашения по изменению климата в рамках Конвенции ООН отдельными странами, включая Индию.

Главы Кыргызстана и Индии подчеркнули, что развитые страны должны выполнить принятые на себя согласно Конвенции обязательства. Стороны отметили важность использования возобновляемых источников энергии для борьбы с изменением климата.