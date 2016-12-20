RSS
facebookfacebookgoogale+
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:59
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

21 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

20/12/16 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке:

 

  • 9.00-15.00 - улицы Загорская, Токмакская;
  • 9.00-17.00 – улица Тыналиева, №83, в микрорайоне «Джал»;
  • улицы Ала-Тоо, Арча-Гул, Маймак, Кок-Ой в жилмассиве «Ала-Тоо»;
  • 9.00-18.00 - улицы Шакирова, Токтоналиева;
  • улицы Маяковского, Витебская, Элебесова и Сеченова;
  • 10.00-16.00 - улицы Шоокум и Достоевского в жилмассиве «Кок-Джар».

В Чуйской области:

 

  • 9.00-17.00 - улицы Проектируемая, Западная и Раздольная в селе Комсомольском;
  • улицы Северная, Полярная, Красноармейская и Пушкина в Военно-Антоновке;
  • квартал 40 лет Киргизии, дома №№ 21-23 в городе Кара-Балте;
  • улицы Есенина, Калинина, Молодой Гвардии и Центральная в селе Калининском.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42009/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ