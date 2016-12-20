21 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-15.00 - улицы Загорская, Токмакская;

9.00-17.00 – улица Тыналиева, №83, в микрорайоне «Джал»;

улицы Ала-Тоо, Арча-Гул, Маймак, Кок-Ой в жилмассиве «Ала-Тоо»;

9.00-18.00 - улицы Шакирова, Токтоналиева;

улицы Маяковского, Витебская, Элебесова и Сеченова;

10.00-16.00 - улицы Шоокум и Достоевского в жилмассиве «Кок-Джар».

В Чуйской области: