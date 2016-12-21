Адвокаты Дайырбека Орунбекова ходатайствуют о досрочном прекращении дела

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В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается разбирательство по делу журналиста Дайырбека Орунбекова.
Юристы, представляющие его интересы, ходатайствуют о досрочном прекращении судопроизводства, поскольку Орунбеков уплатил штраф в размере 4 тысяч 300 сомов судебным исполнителям.
Адвокаты отмечают: судить человека дважды за один и тот же проступок по законодательству КР нельзя.
С Дайырбека Орунбекова Генеральная прокуратура по заявлению президента Алмазбека Атамбаева намерена взыскать два миллиона сомов в виде компенсации морального ущерба.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42015/