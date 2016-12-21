В Кыргызстане вновь вырастут штрафы за пьяное вождение

Депутаты выступают за ужесточение административного наказания за вождение в нетрезвом виде. Поправки в Уголовный и Кодекс об административной ответственности инициируют депутаты Акылбек Жапаров и Алтынбек Сулайманов.

Депутаты отмечают, что ранее в Кыргызстане уже увеличивали штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако это не дало ощутимого эффекта.

За это время существенно увеличилось число погибших в авариях. При этом депутаты считают, что главное зло на дорогах – пьяный водитель.

«За 11 лет в авариях погибли больше людей, чем в афганской войне. За 10 лет войны в Афганистане погибли 13,8 тысячи кыргызстанцев. А в ДТП за 11 лет погибли более 60 тысяч человек», - отметил Акылбек Жапаров.