«Дордой» вывел склад с пиротехникой за пределы рынка

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Торгово-рыночный комплекс «Дордой» вывел склад с пиротехникой за пределы своей территории. Об этом ИА «24.kg» сообщил его директор Жумабек Салымбеков.
По его словам, на их территории был только один склад, где хранились пиротехнические изделия. И отныне подобных помещений там нет.
Как отметил глава торгового комплекса, для розничной торговли пиротехническими изделиями выделено место на территории автостоянки, где торговля идет после обеда.
- В прошлом году МВД сообщило адрес такого склада в Аламудунском районе. Получив разрешение на проверку, приехали на место. Там оказались совсем другие товары. Работающие там люди сказали, что прошлые хозяева уже месяц как уехали. В действительности очень трудно найти подобные склады, никто не хочет говорить их адреса, - сказал представитель Госэкотехинспекции.
По словам Талая Омурзакова, одна из известных компаний по реализации пиротехники - ОсОО «Новый век» также отрицает наличие складов, где хранится их продукция.
- Они утверждают, что покупают товар небольшими партиями и держат его в магазине, а склада как такового не имеют, - сказал начальник пожарного надзора.
Напомним, накануне в Мексике в магазине пиротехники произошел взрыв, в результате которого погибли 29 человек.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42061/