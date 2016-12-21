В Кыргызстане ожидается обильный снег и понижение температуры

В период с 22 по 24 декабря ожидается временами снег, 23 и 24 декабря в отдельных районах сильный снегопад, местами усиление западного ветра до 15- 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, с 23 по 25 декабря ожидается понижение температуры воздуха:

- в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и на востоке Иссык-Кульской котловины - ночью до -15…-10, днем до -9…-4 грвдусов;

- в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25…-20, днем -15…-10, в высокогорных районах ночью до -30…-25, днем до -18…-13.

Как сообщается, 22 декабря ночью в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях местами снег, в Иссык-Кульской, Нарынской - без осадков.