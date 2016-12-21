За год Санэпиднадзор оштрафовал всего один колбасный цех в Бишкеке

В 2016 году Санэпиднадзор наложил штраф в 2 тысячи сомов только на один колбасный цех в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, колбасный цех частного предпринимателя О.Вергуна оштрафован за антисанитарное состояние. Кроме того, на сандень закрыли цеха ОсОО «Шер-Инк», ОсОО «Баркад» и частного предпринимателя С.Г.Цоя.

«После устранения выявленных нарушений все цеха продолжили работу», - сказал санитарный врач.

По его словам, максимальная сумма штрафа за антисанитарное состояние в цехах с пищевой продукцией - 2 тысячи сомов. Сейчас ее хотят поднять до 5 тысяч. Кроме того, проверять цеха можно только раз в году.

«До 2007 года мы имели право осуществлять внезапные проверки. Сейчас должны оповещать за 10 дней. За это время предприниматель успевает укрыть имеющиеся нарушения. Вне плана можем проверять только по заявлению, а таковых на колбасные цеха в этом году не было», - сказал Махамат Мурзашев.