Самые яркие события Кыргызстана в 2016 году. Опрос

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ИА «24.kg» предлагает читателям выбрать наиболее заметные и важные события, которые произошли в Кыргызстане в 2016 году.
Если их не окажется в предложенном списке, можно оставлять свои предложения в комментариях на наших страницах в Facebook и Twitter. Мы их обязательно учтем при подведении итогов в последние дни уходящего года.
Какие события вы считаете самыми яркими в 2016 году в Кыргызстане? Проголосовать можно, нажав на стрелку слева от события и выбрав несколько вариантов ответа.
Самые яркие события Кыргызстана в 2016 году
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42094/