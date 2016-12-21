Руководству Госкомитета информационных технологий понадобилась новая мебель

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Государственный комитет информационных технологий и связи объявил тендер на покупку мебели и оборудования. Об этом сообщил портал госзакупок.
Так, на новую мебель для руководителя предусмотрено 733,6 тысячи сомов. Планируется купить новое кресло, стол для переговоров, шкафы, журнальные столики, стулья, часы, тумбы, диван и кресла.
Заместителю руководителя на покупку стульев, мягкой мебели, зеркал выделили 270 тысяч сомов.
На мебель для специалистов потратят 854,1 тысячи сомов, а для конференц-зала – 392 тысячи.
Кроме того, Госкомсвязи понадобились новые компьютеры, оргтехника, офисная АТС, кондиционеры. Только на хозяйственные товары предусмотрено более 800 тысяч сомов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42095/