Руководству Госкомитета информационных технологий понадобилась новая мебель

Государственный комитет информационных технологий и связи объявил тендер на покупку мебели и оборудования. Об этом сообщил портал госзакупок.

На покупку мебели выделили 2 миллиона 249,8 тысячи сомов, на оборудование – 2 миллиона 345,4 тысячи.

Так, на новую мебель для руководителя предусмотрено 733,6 тысячи сомов. Планируется купить новое кресло, стол для переговоров, шкафы, журнальные столики, стулья, часы, тумбы, диван и кресла.

Кресло для руководителя должно быть особым: глубиной 745 миллиметров , шириной 800, высотой 1300- 1390 мм , весом 52,9 килограмма, должно иметь обивку из натуральной кожи, металлическую основу, пластмассовые колесики высокого качества, многопозиционный механизм откидывания.

Заместителю руководителя на покупку стульев, мягкой мебели, зеркал выделили 270 тысяч сомов.

На мебель для специалистов потратят 854,1 тысячи сомов, а для конференц-зала – 392 тысячи.

Кроме того, Госкомсвязи понадобились новые компьютеры, оргтехника, офисная АТС, кондиционеры. Только на хозяйственные товары предусмотрено более 800 тысяч сомов.