Минюст предлагает отдать 46 гектаров пашни в Ошской области под застройку

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Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект постановления о переводе земель сельхозназначения Джаны-Алайского айыльного аймака Алайского района Ошской области в категорию «земли населенных пунктов».
Документ предусматривает перевод
Делается это в целях решения социальных вопросов жителей Джаны-Алайского аймака.
Выбранный участок удовлетворяет требованиям для строительства индивидуальных жилых домов и отвечает санитарно-гигиеническим (зооветеринарным и противопожарным) нормам, отмечают в министерстве.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42100/