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Минюст предлагает отдать 46 гектаров пашни в Ошской области под застройку

21/12/16 19:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект постановления о переводе земель сельхозназначения Джаны-Алайского айыльного аймака Алайского района Ошской области в категорию «земли населенных пунктов».

 

Документ предусматривает перевод 46 гектаров богарной пашни под строительство индивидуальных жилых домов.

 

Делается это в целях решения социальных вопросов жителей Джаны-Алайского аймака.

 

Выбранный участок удовлетворяет требованиям для строительства индивидуальных жилых домов и отвечает санитарно-гигиеническим (зооветеринарным и противопожарным) нормам, отмечают в министерстве.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42100/

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