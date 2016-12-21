Минюст предлагает отдать 46 гектаров пашни в Ошской области под застройку

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект постановления о переводе земель сельхозназначения Джаны-Алайского айыльного аймака Алайского района Ошской области в категорию «земли населенных пунктов».

Документ предусматривает перевод 46 гектаров богарной пашни под строительство индивидуальных жилых домов.

Делается это в целях решения социальных вопросов жителей Джаны-Алайского аймака.

Выбранный участок удовлетворяет требованиям для строительства индивидуальных жилых домов и отвечает санитарно-гигиеническим (зооветеринарным и противопожарным) нормам, отмечают в министерстве.