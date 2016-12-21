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Ответственность за убийство посла России в Турции взяли сирийские боевики

21/12/16 19:43, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Сирийская вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом со ссылкой на распространенное боевиками заявление сообщил иранский телеканал «Ас-Сумария».

 

Убийство Андрея Карлова, говорится в заявлении, является «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую во всем мире».

 

Посол Кыргызстана в Турции был на выставке во время убийства российского коллеги

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Мевлют Алтынташ, застреливший Андрея Карлова, был, как говорится в заявлении, членом этой организации.

 

Подтвердить подлинность заявления «Джейш аль-Фатх» не представляется возможным, отмечают российские СМИ.

 

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»), сообщил иранский телеканал, создана в 2015 году в провинции Идлиб группировками, воюющими с сирийскими правительственными войсками.

 

Посла Андрея Карлова застрелили 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он участвовал в открытии выставки. Нападавшего убили на месте происшествия.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42102/

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