Сегодня в рубрике «Официально»

Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжение:

- об оптимизации структур Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и Министерства культуры, информации и туризмаКР;

- об объявлении акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву строгого выговора.