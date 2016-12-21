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ЦИК отказал группе Риты Карасартовой в удовлетворении жалобы

21/12/16 20:28, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Группа «против референдума», возглавляемая Ритой Карасартовой, подала жалобу в ЦИК на расхождение результатов АСУ с протоколами ручного подсчета голосов по двум участкам в Джалал-Абаде.

 

Однако члены Центризбиркома посчитали, что нестыковок нет, и погрешности, которые были при ручном подсчете, некритичны и не влияют на итоги голосования на этих участках. 

 

В Кыргызстане референдум по Конституции признали состоявшимся. По предварительным данным, поправки в Основной закон поддержали 79,58 процента проголосовавших при явке 42,4 процента.

 

Официальные результаты Центризбирком обещает огласить на днях.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42105/

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