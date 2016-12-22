Алмазбек Атамбаев об энергетиках, проекте века и изменении климата

Алмазбек Атамбаев поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

«Отечественная энергетика является одним из ведущих секторов национальной экономики. Самоотверженный труд, помноженный на профессионализм кадров, позволяет решать важные задачи по наращиванию энергетического потенциала страны, росту отечественной экономики в целом.

Впервые за всю свою историю Кыргызстан обрел энергетическую независимость. Завершен стратегический проект по созданию собственного электроэнергетического кольца. Этот проект стал, по сути, проектом века для нашей энергетики. Я верю, что будущее поколение с достоинством оценит его значимость для нашей страны.

На очереди – строительство новых генерирующих мощностей, реконструкция уже существующих ГЭС, электросетей и последовательная экономия энергоресурсов. Все то, что в конечном счете позволит стабильно обеспечивать светом и теплом людей, надежную подачу электроэнергии предприятиям. В настоящее время активно реконструируется Бишкекская ТЭЦ. Планируется реконструкция Токтогульской ГЭС и установка второго гидроагрегата на Камбаратинской ГЭС-2. Ведутся работы по реализации проекта CАSА-1000, это первый энергетический проект, соединяющий Центральную и Южную Азию.

Кыргызстан сегодня не только один из признанных лидеров гидроэнергетического рынка в регионе, но и обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Наша задача - создание новых, экологически чистых технологий, на основе которых повсеместно сможем использовать энергию солнца, малых рек и водотоков, ветровую энергию, энергию геотермальных вод и энергию биомассы.

Если мы успешно справимся с этой задачей, я уверен, что в недалекой перспективе Кыргызстан может стать региональным центром по экспорту чистой электроэнергии и внести значительный вклад в решение проблем изменения климата.

Однако надо помнить о том, что сегодня, в условиях зимы, граждане страны ждут от энергетиков еще большей ответственности, выдержки, а также полной отдачи сил для бесперебойной подачи электрической и тепловой энергии. Надеюсь, что энергетики страны, несмотря на то, что им приходится работать в экстремальных условиях, решать многочисленные проблемы, связанные с заменой изношенного оборудования, предупреждением аварийных ситуаций, успешно справятся с этой работой», - говорится в поздравлении.

Президент пожелал крепкого здоровья и счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов.