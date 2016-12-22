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Самые яркие события Кыргызстана в 2016 году. Опрос читателей

22/12/16 17:53, Бишкек – ИА «24.kg»

ИА «24.kg» предлагает читателям выбрать наиболее заметные и важные события, которые произошли в Кыргызстане в 2016 году.

 

Если их не окажется в предложенном списке, можно оставлять свои предложения в комментариях на наших страницах в Facebook и Twitter. Мы их обязательно учтем при подведении итогов в последние дни уходящего года.

 

Какие события вы считаете самыми яркими в 2016 году в Кыргызстане? Проголосовать можно, нажав на стрелку слева от  события и выбрав несколько вариантов ответа.

 

Самые яркие события Кыргызстана в 2016 году

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42137/

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