Самые яркие события Кыргызстана в 2016 году. Опрос читателей

ИА «24.kg» предлагает читателям выбрать наиболее заметные и важные события, которые произошли в Кыргызстане в 2016 году.

Если их не окажется в предложенном списке, можно оставлять свои предложения в комментариях на наших страницах в Facebook и Twitter. Мы их обязательно учтем при подведении итогов в последние дни уходящего года.

Какие события вы считаете самыми яркими в 2016 году в Кыргызстане? Проголосовать можно, нажав на стрелку слева от события и выбрав несколько вариантов ответа.

Самые яркие события Кыргызстана в 2016 году