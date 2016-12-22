RSS
facebookfacebookgoogale+
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Подарок ОАО «Востокэлектро»: семь «уазиков» для оперативности

22/12/16 13:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«В честь Дня энергетика ОАО «Востокэлектро» приобрело семь автомашин марки «УАЗ-390945», - сообщает пресс-служба ведомства.

 

 

Уточняется, что приобретенный для оперативного и своевременного обслуживания абонентов транспорт распределен по структурным подразделениям.

 

В честь профессионального праздника две автомашины вручены Нарынскому филиалу, остальные отправлены в районные предприятия электросетей Иссык-Кульской области.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42140/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ