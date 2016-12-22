Подарок ОАО «Востокэлектро»: семь «уазиков» для оперативности

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«В честь Дня энергетика ОАО «Востокэлектро» приобрело семь автомашин марки «УАЗ-390945», - сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что приобретенный для оперативного и своевременного обслуживания абонентов транспорт распределен по структурным подразделениям.
В честь профессионального праздника две автомашины вручены Нарынскому филиалу, остальные отправлены в районные предприятия электросетей Иссык-Кульской области.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42140/